影／朱立倫：徵召或初選要早一點定案 拖不是好辦法

2019-03-21 15:46 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃義書 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫下午接受News 98 「民意新連線」節目錄音前受訪，就近日公布的民調結果表示，現階的民調是英系與獨派的民調大戰，沒有什麼好評論的，英系民調就是蔡賴配，獨派做就是賴所向無敵，不用做結果大家都知道。