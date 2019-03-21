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影／朱立倫：徵召或初選要早一點定案　拖不是好辦法

2019-03-21 15:46聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

新北市前市長朱立倫下午接受News 98 「民意新連線」節目錄音前受訪，就近日公布的民調結果表示，現階的民調是英系與獨派的民調大戰，沒有什麼好評論的，英系民調就是蔡賴配，獨派做就是賴所向無敵，不用做結果大家都知道。

至於國民黨總統的候選人要早一點定案，要徵召，就大大方方的徵召；要初選就公公平平的初選。如果要徵召韓市長，會全力支持不求任何位置。拖不是好辦法，初選制度也不要讓民眾看不懂，不要搞什麼「徵召式的初選，或「初選式的徵召」。

新北市前市長朱立倫：國民黨總統的候選人要早一點定案，要徵召，就大大方方的徵召；要...
新北市前市長朱立倫：國民黨總統的候選人要早一點定案，要徵召，就大大方方的徵召；要初選就公公平平的初選。如果要徵召韓市長，會全力支持不求任何位置。記者黃義書／攝影
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新北市前市長朱立倫：國民黨總統的候選人要早一點定案，要徵召，就大大方方的徵召；要...
新北市前市長朱立倫：國民黨總統的候選人要早一點定案，要徵召，就大大方方的徵召；要初選就公公平平的初選。如果要徵召韓市長，會全力支持不求任何位置。記者黃義書／攝影
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新北市前市長朱立倫：國民黨總統的候選人要早一點定案，要徵召，就大大方方的徵召；要初選就公公平平的初選。如果要徵召韓市長，會全力支持不求任何位置。記者黃義書／攝影
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民調朱立倫
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