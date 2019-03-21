內政部修法通過 陸港澳等外籍人士可當義消

2019-03-21 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



消防人力有限，為擴大義勇消防協勤能量，內政部於今部務會報通過「義勇消防組織編組訓練演習服勤辦法」第4條、第7條、第8條修正草案，明定放寬依法領有居留許可，且在台期間未曾受有期徒刑以上刑之宣告確定之外國人、大陸地區人民、香港或澳門居民能投入義勇消防人員工作，讓更多熱心、善心外籍人士也能投入義消工作。

內政部表示，居住臺灣領有合法居留許可之外國人、大陸地區人民、香港或澳門居民人數逐年增加，依移民署統計資料，外裔、外籍配偶人數與大陸（含港澳）配偶人數高達54萬2,677人。臺灣天然災害頻繁，在臺居留外籍人士若願意投入義消工作，經地方納編培訓運用，對於整體消防防災救災工作極具正面助益。

消防署指出，這次修法，是繼106年9月6日修頒放寬義消設籍、素行、遴聘規定、放寬幹部訓練限制及提高副總隊長人數等規定後，內政部為擴大義勇消防組織協勤能量，再次修法放寬，讓在臺居留外籍人士得參與義勇消防工作，擔任義勇消防人員。

消防署表示，另為區隔「戰時」緊急動員人力與「平時」動員消防救災、救護人力及任務之不同，同時增訂外國人、大陸地區人民、香港或澳門居民之新進人員，不納入支援軍事勤務之人力動員編組；此外，若居留原因消失或居留許可經撤銷或廢止，由聘任機關解聘。