【即時短評】民進黨全黨救一人 國民黨一人亂全黨

2019-03-21 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



綠總統初選突發變數，組成五人小組協調初選時程，被譏諷為「全黨救英文」。藍至今仍糾結在高雄市長韓國瑜不領表，試圖為其解套，國民黨主席吳敦義在初選辦法公布後，保留「萬分之一」徵召機會，昨組發會再丟出有條件納韓國瑜比民調，如此「全黨遷就一人」，即便吳敦義不參選，難道就公正客觀全無私心？沒有謀求自己政治利益？

即便韓國瑜最後參選，在投入選舉前，恐怕得先面對在初選過程中，被制度搖擺而激怒的黨內天王。即便這是非戰之罪，但韓國瑜要參選總統，得先過黨內這關。可預料韓國瑜將花更多力氣整合，先消弭黨內不滿才能對外爭取勝選，選舉時程的壓迫對韓國瑜將是一大考驗。

國民黨初選制度從定案前吵到定案後，在定案之後，表態參選的人都對遊戲規則沒有意見，倒是主席不斷放話，頻送關愛眼神，韓國瑜本人已表態不領表，黨中央乾脆設計「徵召韓國瑜去領表」的機制。

國民黨佈局新竹縣長選舉時，也曾發生主席意志貫徹中常會，最後推翻初選制度的怪象，最後吳敦義的個人意志貫徹全國人事布局，而國民黨選舉的勝果，被視為吳敦義主席任內最大政績。延續到這次總統初選，吳敦義反對全民調的理由就是「若當初光看民調，韓國瑜也不用選了」。