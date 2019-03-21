郝龍斌：談特赦？先談道歉、認罪、返回貪污所得吧！

2019-03-21 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨副主席郝龍斌今天在臉書貼文表示，最近有網友以幾年前他贊同讓陳水扁保外就醫的新聞，認為他反對阿扁特赦，是前後標準不一。郝強調，他的標準很簡單：保外就醫的是一位生病的病人，而非貪污又裝病的罪犯！

郝龍斌表示，過去，大家基於人道和對中華民國卸任總統的一絲尊重，而且在尊重醫療團隊的建議下，我們同意讓一個生了病的罪犯「保外就醫」。但這不代表我和社會會容忍一個貪腐總統，就此利用人民的同情消遙法外。

郝龍斌表示，當年被保外就醫的病人，是柯文哲醫生認證的患有「大腦前葉痿縮」，是被評為患有神經退化性疾病、重度憂鬱症、每日漏尿88次的「病人」；而不是今天大家看到的，一個能唱歌、喝酒、輔選，並且影響政治的貪污「罪犯」。

郝龍斌表示，更別說還要去討論特赦，這真的已經踩到民主法治底線，社會上絕大多數的民眾都不可能接受。

他指出，今日的陳水扁，經過幾年自由空氣的「治療」，手也不抖、講話也流利，出席餐會還能吃喝唱歌，甚至腦袋清楚到能在此次台南立委補選中，還能周旋在陳筱諭與郭國文之間，換取賴清德支持特赦⋯⋯

郝龍斌質疑，這樣的陳水扁還需要「保外就醫」嗎？中監應該立刻重新籌組醫療鑑定團隊，鑑定如今陳水扁的病情是否還符合保外就醫的條件，若不需要，就讓陳水扁儘速返回中監。