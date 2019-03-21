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桃市府新人事！林佳龍子弟兵王義川接桃園航空城董事長

2019-03-21 15:29聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市長鄭文燦今天下午發布新人事，桃園航空城股份有限公司董事長將由前台中市政府交通局局長王義川接任，王義川算是交通部長林佳龍的子弟兵，這項人事視為具有指標意義。    

此外，桃園市政府研究發展考核委員會主任委員由吳君婷律師接任，他和王義川皆將在明天到任；王義川原為中市交通局長，在林佳龍連任失敗後，競逐台中第五選區立委補選落敗，近日原傳言將接掌中華顧問工程司董事長，但經桃市府下午發布人市消息，將接任桃園航空城董事長。

鄭文燦表示，王義川董事長是台灣大學土木工程博士，曾任台中市政府交通局長、稻江科技暨管理學院運輸物流管理學系主任，行政歷練與工程專業俱佳，在台中市政府交通局服務期間，穩建推動各項交通建設與運輸規劃，成績有目共睹。未來桃園航空城公司將肩負航空城園區的投資招商，以及亞矽創新研發中心的開發營運，希望借重王的專業與執行力，讓航空城計劃與亞洲矽谷的建設大步向前。

至於接任研考會主委的吳君婷本身是執業律師，也是法律扶助基金會扶助律師，交通大學科技法律研究所畢業。鄭說，吳主委有法律專業，極富正義感，關心社會議題，也對改革有熱情、有理念，相信他能夠在市府團隊注入更多進步價值與年輕活力，讓市府各項政策能夠更貼近市民，解決問題。

鄭文燦同時也感謝副市長游建華與副秘書長邱俊銘，在代理航空城公司董事長與研考會主委期間的付出與辛勞，並期許兩位新加入團隊的首長也能無縫接軌，一起為市政建設打拚。

台中市政府前交通局長王義川將接任桃園航空城公司董事長。圖／聯合報系資料照
台中市政府前交通局長王義川將接任桃園航空城公司董事長。圖／聯合報系資料照
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航空城王義川鄭文燦
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