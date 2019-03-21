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賴神參選震撼彈！從中看民進黨未來的左獨之爭

【重磅快評】梅毒給柯P處理 台獨留給韓國瑜解決？

2019-03-21 14:10聯合報 主筆室

賴清德宣布參選總統，起手式就甩掉蔡英文，點名對決「百年難得一見的政治奇才」韓國瑜。韓國瑜不愧「百年奇才」美譽，回敬以「台獨比梅毒還可怕」；快人快嘴無厘頭的直評，聽得柯文哲狂笑不已，連稱「梅毒比較好處理」。

面對賴清德的突襲參選，蔡英文今天趕在出訪前先去登記初選；英德正式對決。不過，看在韓國瑜眼裡，兩人還可能上演一場團結大戲，最後變成蔡賴配；重點是，雖然蔡英文不敢台獨，賴清德台獨搞一半，2020大選卻會把意識形態打到最高點。

不論最後民進黨的提名是蔡賴配、蔡壓制賴，或賴取代蔡，在「務實的台獨工作者」激起的政治效應下，都將讓中華民國真正近距離面對未曾有過的台獨威脅。韓國瑜因此形容，2020總統大選是「中華民國生死存亡之戰」。

其實，韓國瑜不是第一次強調「台獨比梅毒還可怕」。當初菜攤被新潮流夥同農委會又踹又搶之後，韓國瑜參選國民黨主席的政見發表，就是這麼比喻的；他說，梅毒只是殘害幾個人，但是台獨會殘害2300萬人民，還會引發戰爭，所以國民黨愛台灣，不愛台獨。

韓國瑜的比喻，當然不是因為菜攤被搶才講的「堵爛話」。在過去那個面臨著共匪、黨外、海外台獨「三合一敵人」的年代，國民黨就相信台獨比梅毒還難處理，也一直作這樣的比喻。以韓國瑜的出身、以及他對中共的研究和對兩岸情勢的了解，會有這樣的想法，不難理解。

在言論自由、思想無罪的年代，用梅毒來比喻台獨，似乎有點粗鄙，統派固然覺得切中要害，獨派卻聽得很感冒。但不能否認的是，台獨工作不論再怎麼務實，只要付諸行動，就會把台灣帶到危險的路上；從李登輝、陳水扁到蔡英文，至少在任內都有這樣的體認。

不論如何，柯文哲還是從醫師的角度認真回答了問題；他認為，梅毒對盤尼西林沒有抗藥性，所以梅毒比較好處理。柯醫師沒有進一步解釋台獨是不是已有抗藥性，所以比較難處理。不過，每逢選舉，民進黨總要拉中共來助選，中共越叫囂，民進黨票越高；從這裡大概不難想像台獨的抗藥性。

也許，梅毒的問題，柯醫師和賴醫師都知道怎麼處理；但台獨的問題，國民黨恐怕還是要苦等「百年奇才」來處理了。

台北市長柯文哲。記者邱瓊玉／攝影
台北市長柯文哲。記者邱瓊玉／攝影
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韓國瑜台獨蔡英文
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