臉書憂酒駕吊照兩年太重 周春米兩度被罵翻

2019-03-21 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



民進黨立委周春米。本報系資料照/記者王宏舜攝影 分享 facebook 民進黨立委周春米20日在臉書發文，表示《道路交通管理處罰條例》希望加重罰則，未來若正式修法通過，酒駕罰鍰將加重到3至9萬元，吊扣駕照2年，擔心懲處過重。引發網友無法接受周春米說法，周臉書瞬間被數千則留言灌爆罵翻，周春米今天再度說明立場，不過短短幾個小時，仍舊有超過5千則網友罵翻的留言，灌爆臉書。

周春米今天再度在臉書表示，她謝謝大家的指教和意見，對造成的紛擾或不安，她很抱歉。儘管周春米今天再度說明立場，但網友仍留言批評「喝酒不要開車有很難懂嗎？」、「情理法已凌駕民意，麻煩不要再秀下限！」還有網友以「恐龍現身無誤」、「下台」，甚至更不堪的字眼痛批。

周表示，杜絕酒駕，加重處罰，是大家修法的共識方向，酒駕肇事致人於死或傷，社會更是零容忍；只是罪與責，要如何相當，不同的酒駕程度和有無造成死傷的結果，如何做不同的差別處理，也請大家審酌。！

周春米提到，酒駕的處罰，有行政罰和刑事責任，這兩者的區別，當然也包括酒駕者飲酒的程度和有無死傷的結果。目前法律規範，酒測值在0.15以上0.25以下，未發生致死致傷的結果，是用道路交通管理處罰條例第35條第一項最前段，處新台幣1萬5千元以上9萬元以下，並吊扣駕照ㄧ年；目前協商的修法方向，是要處3萬元以上9萬元以下，當場移置保管汽車，吊扣駕照二年。

若酒測值0.25以上，未發生死亡的結果，目前法律是用刑法185-3第一項來處罰，處兩年以下有期徒刑；酒測值超過0.25，又肇事致人於傷，法律處罰是用刑法284條第一項過失傷害加上刑法183-3第一項；有關刑法284的過失傷害罪，刑度是在六個月以下，目前委員會審查也通過加重版本，刑度為一年以下；至於酒測值超過0.25，又發生致人於死亡的結果，目前處罰是三年以上十年以下的徒刑，這也是目前法務部要修法的方向，若是再犯，要從重量處無期徒刑。