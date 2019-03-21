【重磅快評】初選自打臉 國民黨令人嘆為觀止

2019-03-21 13:57 聯合報 主筆室



為了幫高雄市長韓國瑜參選2020總統大選解套，國民黨中央想出了「兩階段徵召」的方法，也就是由中常會授權提名小組，找已經宣布參選的朱立倫和王金平，透過協調的方式，討論是否同意納入韓國瑜進民調，然後再以民調決勝負。

若這個方法達成共識，目前「韓流」鋒頭正旺的韓國瑜，就可能在不須登記初選的情況下，「黃袍加身」，獲得提名。

問題是，若把時間拉到一個月前。當時黨內為了初選到底要採全民調、全黨員投票或「美式初選」，鬧得沸沸揚揚；經過一番折騰，好不容易決定採用原來的「七成民調、三成黨員投票」方式來進行總統初選，怎麼短短一個月之間就變卦了？

尤其引人非議的是，當時堅持主張要維持「黨員投票」者，包括國民黨主席吳敦義本人，都一再強調「黨員一定要參與總統提名」，把黨員投票看成無比神聖的大事，而且否認這樣的初選是為了卡誰或挺誰。但現在「黨員」卻又被棄如敝屣。如此因人設事，國民黨是把黨員看成笨蛋，還是國民黨自己是笨蛋，卻以為大家跟他們一樣笨？

國民黨希望能提名「最強者」出戰，本無可厚非。但要所有參選者心服口服，而且能向國人交代，在找出「最強者」和符合遊戲規則之間，本來就應該要取得平衡。國民黨若是希望韓國瑜參選，自可動用各種方法，勸他進入初選程序。如此一來，韓國瑜若得到最多支持，其他人也無話說。

倘若真照國民黨現在提出的辦法，國民黨首先就難逃「為人量身打造制度」的質疑，如此一來，無論民調結果誰勝誰負，輸的人恐怕都很難心服口服。更何況，韓國瑜本人其實根本尚未表態，搞這套黃袍加身戲碼，不噁心嗎？

自總統直選以來，國民黨從沒有辦過具有實質意義的黨內初選，1996年、2000年、2014年都曾經因此引發黨內紛爭甚至後來演變成黨內分裂。這樣的殷鑑，國民黨若還看不到，還以為自己推出所謂「最強人選」就穩操勝券，那就把選舉看得太簡單了。