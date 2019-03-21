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綠委稱酒駕修法不能靠民粹意氣 遭網友留言灌爆

2019-03-21 13:38聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

民進黨立委周春米。圖／取自周春米臉書
民進黨立委周春米。圖／取自周春米臉書
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酒駕案件層出不窮，立法院朝野立委雖提案修《道路交通管理處罰條例》希望再加重罰則，但因目前朝野未有共識，法案仍未三讀。民進黨立委周春米今臉書發文解釋，「酒駕加重處罰，杜絕酒駕，是大家都有共識的修法方向，但若要重罰，也需罪責相當，始符合憲合法，畢竟修法不能靠民粹意氣，修法後，國民都得受拘束，我們得負責任慎重其事」。此文一出立刻發網友熱烈討論，該貼文也遭網友留言灌爆，都認為是在講幹話。

周春米表示，酒駕的處罰，有行政罰和刑事責任，這兩者的區別，當然也包括酒駕者飲酒的程度和有無死傷的結果；目前我們的法律規範，酒測值在0.15以上0.25以下，未發生致死致傷的結果，是用道路交通管理處罰條例第35條第一項最前段，處新台幣15000元以上90000元以下，當場移置保管汽車，並吊扣駕照ㄧ年；目前協商的修法方向，是要處30000元以上90000元以下，當場移置保管汽車，吊扣駕照二年，這是我在前面貼文裡討論的情況，還請大家明瞭。

周春米解釋，若酒測值在0.25以上，未發生死亡的結果，即被認定不能安全駕駛，目前的法律規範是用刑法185-3第一項來處罰，處兩年以下有期徒刑；酒測值超過0.25，又肇事致人於傷，這時法律的處罰，是用刑法284條第一項過失傷害加上刑法183-3第一項，數罪併罰兩條罪；而有關刑法284的過失傷害罪，是告訴乃論罪，刑度是在六個月以下，目前委員會審查也通過加重版本，刑度為一年以下。

周春米說，酒測值超過0.25，又發生致人於死亡的結果，目前處罰是三年以上十年以下的徒刑，這也是目前法務部要修法的方向，若是酒駕再犯，要從重量處無期徒刑；若酒測值超過0.25，又發生致人重傷的結果，目前處罰是一年以上，七年以下有期徒刑。

周春米指出，另外若酒測值在0.15到0.25，但發生致人於死或傷&重傷，除了道交處罰條例第35條第一項中後段的規定，其刑事責任也會因為違反道交處罰條例，要加重其刑1/2；杜絕酒駕，加重處罰，是大家修法的共識方向，酒駕肇事致人於死或傷，社會更是零容忍。

周春米表示，只是罪與責，要如何相當，不同的酒駕程度和有無造成死傷的結果，如何做不同的差別處理，也請大家審酌；另外有關本次道交處罰條例委員提案修正的重點，還有連坐處罰，沒入車輛，懸掛特殊車牌，也有很多的討論，再請大家指教吧。

對此，有網友留言「你媽知道你在講幹話嗎」；也有網友說「因果因果 有因就有果，你不酒駕 何必擔心被吊銷駕照1年 2年還是終身。修這條法不就是要嚇阻那些要想酒駕的？ 麻煩周委員先去了解一下那些因為酒駕而失去自己小孩的爸爸媽媽。腦袋是個很奇妙的東西 碰到酒水就會很遲鈍 進水也有同樣的問題」；還有網友說「民進黨就跟國民黨一樣不敢加重酒駕和虐童者刑責明年不會在選你們兩黨了」。

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