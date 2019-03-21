民進黨全黨護制度 避免廝殺要展現政治智慧

民進黨蔡賴對決啟動，為了避免蔡賴之爭掀起黨內分裂危機，黨主席卓榮泰研議延後協調機制，民進黨中央組織部主任李慶鋒表示，這次初選機制的難度，是要擔心若初選時間拉太長，各競爭陣營的支持者難免不會廝殺，另外制度本身的變動，也可能引發疑慮。為了避免引發負面效應，初選機制要避免讓外界有「因人設事」觀感，目前程序上，也要顧及正當性，至於延後協調也要兩方同意延後，但延後多久？還是要有比例原則，必須顧及公平機制。

至於蔡出訪、賴停止公開活動這段空窗期，李慶鋒表示，黨要做到儘管無法圓滿，但會以變動最小為原則，要避免因人設事、還有避免基層的焦慮與廝殺。

民進黨立委鍾佳濱則認為，民進黨的集體智慧很清楚，支持者都希望不要搞到分裂，日前挺英立委連署活動後，卓主席呼籲「到此為止」，很快就收了。鍾提到，民進黨很重視支持者的感受，卓主席表態後，大家態度就會一致，將蔡賴對決變成「君子之爭」。

鍾也提到，蔡總統出訪期間，賴也宣布停止公開活動，他認為，這是顧慮基層的焦慮與互信，加上先前賴已經宣布「選舉五不策略」，這次配合蔡總統出訪，賴停止八天公開活動，也是再度強化賴「君子之爭」態度的展現。他認為，這次的黨內初選，也算是蔡賴的期中考，而且是翻書考，考的是實力，雙方都要展現政治智慧。