賴清德沒勇氣？謝龍介拿500份雞排賭賴會接受蔡賴配

2019-03-21 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



行政院長前賴清德投入民進黨2020總統初選，蔡英文總統今天也辦理登記，2020是否「蔡賴配」引來關注，根據中國時報報導，謝龍介表示他和韓國瑜看法相同，以他對賴清德的了解，賴是個很沒有勇氣的人，賴不會去選總統，所以這次突然宣稱參加民進黨總統初選，是企圖邊緣化柯文哲，最後會形成「蔡賴配」，以拉抬民進黨立委選情，並以500份雞排祭品文，賭賴清德最後會接受「蔡賴配」。

賴清德18日率先領表登記黨內初選，表示他深刻感受到民進黨處境極其艱困，決心力挽狂瀾，選擇承擔責任；蔡英文不甘示弱，昨晚透過臉書發表一篇千字文，強勢回應初選挑戰，「承擔」的說法更與賴清德針鋒相對。她說，「要講承擔我比任何人都懂」，身為現任總統，競選連任是她的責任。「如果我放棄連任，就表示連我自己都否定過去三年的執政。我有責任帶領台灣，往正確的道路繼續走下去。」

今天蔡英文總統再加碼在登記前提出要做總統，有三個條件，第一個條件是需要熟悉國際事務，懂的跟其他國家折衝協調的人；第二個條件是做領導人要承受很多壓力，承受很多攻擊，要能夠不計毀譽，持續改革，才能帶領社會繼續前進；第三個條件是，總統不是只是明星球員，必須是一個好隊長。這三件事的答案，就是蔡英文。

蔡英文動作連連，台南市議員謝龍介認為民進黨最後還是會推出「蔡賴配」，謝更祭出500份雞排祭品文，篤定賴清德最終仍會接受「蔡賴配」。