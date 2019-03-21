我協助索羅門群島蓋體育館 外交部：是貸款非捐贈
我國政府去年曾承諾協助友邦索羅門群島2023年太平洋運動會的體育館建設，估計興建經費約為台幣9億元，外交部今天表示，我方已在3月15日和索羅門簽訂瞭解備忘錄（MOU），相關經費是貸款，並非捐贈，而基於對索羅門的尊重，金額和MOU名稱不公開。
索國總理何瑞朗去年訪台時，曾向蔡英文總統表示索國將在2023年舉行太平洋運動會，希望台灣在相關資金援助方面盡早決定，總統府隨後也表示願意協助，索羅門群島希望我國能支援其體育館重建，估計興建總經費約為2800萬美元。
國民黨立委江啟臣今天質詢時表示，當時外交部長吳釗燮在立院備詢時，還說這是三贏計畫，若未來邦交可能生變，那這筆9億的援助怎麼處理？外交部次長徐斯儉回應，針對場館，我駐索國大使羅添宏才剛和索國政府簽訂MOU，錢還沒有付，後續還需要跟建設公司進行安排；外交部表示，MOU以商業性貸款而非援贈方式。
索羅門媒體《索羅門之星》（Solomon Star）報導，徐斯儉3月初訪問索羅門群島時，曾說國立體育館的興建對台灣來說很重要，雙方將簽署備忘錄；何瑞朗說，這個計畫在區域中展現台灣是索羅門發展過程中最重要也真誠的朋友。
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