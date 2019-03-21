我協助索羅門群島蓋體育館 外交部：是貸款非捐贈

2019-03-21 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



我國政府去年曾承諾協助友邦索羅門群島2023年太平洋運動會的體育館建設，估計興建經費約為台幣9億元，外交部今天表示，我方已在3月15日和索羅門簽訂瞭解備忘錄（MOU），相關經費是貸款，並非捐贈，而基於對索羅門的尊重，金額和MOU名稱不公開。

索國總理何瑞朗去年訪台時，曾向蔡英文總統表示索國將在2023年舉行太平洋運動會，希望台灣在相關資金援助方面盡早決定，總統府隨後也表示願意協助，索羅門群島希望我國能支援其體育館重建，估計興建總經費約為2800萬美元。

國民黨立委江啟臣今天質詢時表示，當時外交部長吳釗燮在立院備詢時，還說這是三贏計畫，若未來邦交可能生變，那這筆9億的援助怎麼處理？外交部次長徐斯儉回應，針對場館，我駐索國大使羅添宏才剛和索國政府簽訂MOU，錢還沒有付，後續還需要跟建設公司進行安排；外交部表示，MOU以商業性貸款而非援贈方式。