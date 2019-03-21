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影╱郭秀珠公布與扁合照 轟扁「利用28歲孩子」

2019-03-21 12:07聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市前議員郭秀珠在台南立委補選後，正式宣告與扁家決裂，郭秀珠今天上午進一步公布2月14日帶著女兒陳筱諭到高雄扁家探視陳水扁的合照，表示她不能理解的阿扁棄兩家多年的交情，「利用一個28歲的孩子」，按扁的指示筱諭看板掛和阿扁合照，並喊出「特赦阿扁總統」，但扁選後卻一句說法都沒有，反而唱歌慶祝令人心寒。

郭秀珠說，對於扁媽在筱諭總部成立當天，因血壓飆高無法來披彩帶，她也很平常心，扁媽年紀大身體隨時會有狀況，她隔天還打電話關心，需不需要載扁媽去看醫師，她也從未說過是蔡英文探視扁媽後血壓才飆高。

郭秀珠說，阿扁從頭到尾都沒有一句交代，我不是說一定要交代，但2月14日帶筱諭去看阿扁，叫我們做看板也照做了，2月20日柯文哲的事情，也很好笑，明明筱諭的同學要去高雄聽柯文哲的演講，阿扁的好友告訴她，柯演講後要去探視阿扁，才 line阿扁說，筱諭可不可一起去拍個合照，我心裡想總統是挺我們的，這麼說應該也沒有錯。

郭指出，至於2月23日不是她line阿扁，是扁友會副會長要娶媳婦才碰面，阿扁在眾人面前說是挺陳筱諭不是挺郭國文，因為他們文交情比較好，一個當了8年的總統，說的每句話要對人民有交代，要讓人民可以信賴。

郭秀珠（左一）公布2月14日探訪阿扁的照片，除了陳筱諭（右二）還有友人同行，當天...
郭秀珠（左一）公布2月14日探訪阿扁的照片，除了陳筱諭（右二）還有友人同行，當天扁指示他們做特赦阿扁的看板。圖／郭秀珠提供
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郭秀珠再轟陳水扁。記者吳淑玲／攝影
郭秀珠再轟陳水扁。記者吳淑玲／攝影
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郭秀珠（中）公布2月14日探訪阿扁的照片，和女兒陳筱諭（左 ）相談愉快。圖／郭秀...
郭秀珠（中）公布2月14日探訪阿扁的照片，和女兒陳筱諭（左 ）相談愉快。圖／郭秀珠提供
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陳筱諭柯文哲郭國文
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