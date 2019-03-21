蔡英文出訪 將和帛琉諾魯簽協議並致贈巡邏艇

2019-03-21 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



外媒報導，蔡英文總統本次出訪南太三友邦，將和帛琉簽訂海上合作協議，將贈送帛琉巡邏艇來提供協助；外交部今天表示，這次蔡總統出訪期間，我國將分別與帛琉及諾魯簽署海巡合作協定，並先致贈8噸巡邏艇模型，接續由我大使館及友邦政府商討巡邏艇製作事宜。

紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）18日報導，帛琉媒體「島嶼時報」（Island Times）報導，台帛兩國將簽署海巡合作協議，包括台灣將贈送小型巡邏艇；島嶼時報表示，帛琉政府明年1月起將禁止所有的商業性捕魚在全國80%的水域上作業，這項協議在禁令生效前簽訂，我駐帛琉大使館上周表示，台灣漁民希望能繼續在帛琉水域作業。

外交部表示，為了加強我國與太平洋友邦海巡合作，並擴大海域執法實質交流，進而深化兩國情誼，我海洋委員會去年開始推動與太平洋友邦簽署「海巡合作協定」，作為各項合作推動的法源依據，外交部配合上述協定的簽署，另外將接續致贈太平洋友邦8噸多功能巡邏艇，以協助太平洋友邦提升近海巡護能量。

外交部表示，蔡總統本次出訪期間，我國將分別和帛琉及諾魯簽署海巡合作協定，並先致贈8噸巡邏艇模型，後續由我國大使館及友邦政府商討巡邏艇製作事宜，至於馬紹爾群島，則已於去年7月和我國完成簽署「海巡合作協定」。