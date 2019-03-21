蘇貞昌：示範區可能碰觸歐盟租稅公平的紅線

2019-03-21 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



歐盟日前公布最新「稅務不合作名單」，台灣從觀察名單中除名，解除可能被歐盟處以經貿制裁的危機。行政院長蘇貞昌今在院會中感謝各單位的努力，但話鋒一轉憂心最近很多人在討論的「自由經濟示範區」，由於涉及區內、區外課稅不公平，同樣可能會碰觸歐盟租稅公平的紅線

台灣脫離「稅務不合作名單」，蘇貞昌感謝主政單位財政部，與外交部、交通部、經濟部、金管會及我國駐歐盟兼駐比利時代表處等相關單位的一年多來共同努力，包含實施共同申報準則(CRS)、增訂稅務資訊交換相關法條與作業辦法，以及修正自貿區設置管理條例中，涉及國內外客戶在所得稅上差別待遇的條文，積極執行各項承諾事項，並充分向歐盟說明。

蘇貞昌說，這不但提升我國國際形象及聲譽，對於保障台灣企業於歐盟會員國之投資權益與競爭力，更是大有幫助，肯定並嘉勉同仁的辛勞付出，但也提醒由於歐盟每年都在檢視、調整「稅務不合作名單」，因此在取得良好成績後，更要加倍謹慎小心，推動政策時要特別留意，不能構成有害性租稅措施。