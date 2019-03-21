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邦交國索羅門有斷交危機？外交部次長：目前平穩

2019-03-21 11:20聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

蔡英文總統將出訪南太平洋的三友邦，排除即將大選的索羅門群島，根據外電報導，索國將舉行大選，有候選人已表示要重新檢視和台灣之間的外交關係，外交部次長徐斯儉上午到立法院外交及國防委員會備詢，針對立委質詢索羅門是否有斷交危機，徐斯儉表示目前狀況是平穩的。

外交部次長徐斯儉（圖）上午到立法院外交及國防委員會備詢，針對立委質詢索羅門是否有...
外交部次長徐斯儉（圖）上午到立法院外交及國防委員會備詢，針對立委質詢索羅門是否有斷交危機，徐表示目前狀況是平穩的。記者許正宏／攝影
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外交部次長徐斯儉（左）、外交部拉丁美洲與加勒比海司司長俞大㵢（右）上午到立法院外...
外交部次長徐斯儉（左）、外交部拉丁美洲與加勒比海司司長俞大㵢（右）上午到立法院外交及國防委員會備詢，針對立委質詢索羅門是否有斷交危機，徐表示目前狀況是平穩的。記者許正宏／攝影
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索羅門立法院斷交
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