產創條例優惠延10年 加碼營所稅減免

2019-03-21 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



《產業創新條例》4項租稅優惠原先要在年底落日，行政院會今通過修正草案釋利多，包括研發投資抵減、天使投資人半數投資額抵稅、有限合夥創投穿透式課稅、員工獎酬工具擇低課稅等優惠全都展延10年，期限至118年12月31日；而為了提升投資動能，修法也加碼，企業若將保留盈餘若投入「實質投資」，可享免徵5%營所稅

產創條例這次修法主要就是4大租稅優惠展延10年，包括研發投資抵減、天使投資人半數投資額抵稅、有限合夥創投穿透式課稅、員工獎酬工具擇低課稅等，都將自109年元旦起繼續享受租稅優惠，期限都至118年12月31日止；而為了鼓勵企業投資5G、智慧機械，投資抵減率享有當年度抵減5%，分3年抵減3%，年限部分智慧機械為3年，5G相關應用為4年。

加碼部分，為了提升投資動能，修法保留盈餘若投入「實質投資」，可享免徵5%營所稅，但企業須先繳5％營所稅，完成實質投資再退稅，以促企業加速投資，約2.4萬家企業可望受惠；至於實質投資範疇包括廠房興建、運輸工具、營建工程、機器及設備、智慧財產及研究發展等，可納入抵減項目。

原先經濟部希望研發抵減提高5個百分點，並新增人才培育抵減優惠，但與財政部討論後，決定刪除人才培訓投資抵減，研發抵減也維持目前稅率，當年度抵減15%，或3年各抵減10%。