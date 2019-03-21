親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

波音不怕737危機？ 專家無奈預言：1個原因救波音

八年級超跑少東擁億元「義大利神獸」傳欠債20億遭砸店

產創條例優惠延10年　加碼營所稅減免

2019-03-21 11:17聯合報 記者賴于榛╱即時報導

《產業創新條例》4項租稅優惠原先要在年底落日，行政院會今通過修正草案釋利多，包括研發投資抵減、天使投資人半數投資額抵稅、有限合夥創投穿透式課稅、員工獎酬工具擇低課稅等優惠全都展延10年，期限至118年12月31日；而為了提升投資動能，修法也加碼，企業若將保留盈餘若投入「實質投資」，可享免徵5%營所稅

產創條例這次修法主要就是4大租稅優惠展延10年，包括研發投資抵減、天使投資人半數投資額抵稅、有限合夥創投穿透式課稅、員工獎酬工具擇低課稅等，都將自109年元旦起繼續享受租稅優惠，期限都至118年12月31日止；而為了鼓勵企業投資5G、智慧機械，投資抵減率享有當年度抵減5%，分3年抵減3%，年限部分智慧機械為3年，5G相關應用為4年。

加碼部分，為了提升投資動能，修法保留盈餘若投入「實質投資」，可享免徵5%營所稅，但企業須先繳5％營所稅，完成實質投資再退稅，以促企業加速投資，約2.4萬家企業可望受惠；至於實質投資範疇包括廠房興建、運輸工具、營建工程、機器及設備、智慧財產及研究發展等，可納入抵減項目。

原先經濟部希望研發抵減提高5個百分點，並新增人才培育抵減優惠，但與財政部討論後，決定刪除人才培訓投資抵減，研發抵減也維持目前稅率，當年度抵減15%，或3年各抵減10%。

蘇貞昌院會中表示，拚經濟是政府第一優先施政，該修法就修法，該擴大推動的就加快速度、加大力道執行，台商回台投資方案的初階段成果，目前投資金額己累積達400億元，也通過了擴大適用工業區更新立體化發展方案，為了讓工商界可以更放心投資臺灣，並有利產業創新布局，在今天的院會中，也要再通過產創條例的修正，並會接續提出有助海外資金回台投資專法，以及修正工廠管理輔導法。行政團隊就是要用實際的行動，讓產業界跟國人看到，政府拚經濟不只是有決心，更是有好的方法，以及高的效率。

行政院會後記者會。記者賴于榛／攝
行政院會後記者會。記者賴于榛／攝
分享

經濟營所稅
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

勞退自提自選藍綠大角力 誰獲利？誰穩賺不賠？

2019-03-21 09:29

外銷訂單連四黑 大減一成

2019-03-20 23:33

史上首例！福海離岸風電 環評敗部復活

2019-03-20 23:48

名家觀點／台商回流 政府須有完整配套

2019-03-21 00:17

國泰金調查：民眾經濟信心 比學者樂觀

2019-03-21 00:06

選後電價不漲？沈榮津：不是政府說了算

2019-03-20 23:51

魏明谷掌台水 王美花任經部政次

2019-03-20 23:50

手機銷售差 2月外銷訂單年減10.9％

2019-03-20 23:36

勞退自提自選 勞部拋兩原則

2019-03-20 23:35

雙子星案 月底簽約恐跳票

2019-03-20 23:31

雙子星案／投審會：延多久不確定

2019-03-20 23:27

雙子星案／陸資標籤…絆住外商

2019-03-20 23:26

憂勞保破產 藍委促修法

2019-03-20 23:26

外銷恢復成長…得等下半年

2019-03-20 23:25

鮭魚返鄉 海外生產降低

2019-03-20 23:25

資誠調查 台灣企業CEO最怕這件事

2019-03-20 20:36

從五年虧損到吸引2百萬遊客 華山獲國家產業創新獎

2019-03-20 20:34

台商憂資金回台曝光 財政部：資料彌封與去識別化

2019-03-20 17:03

許勝雄：台灣應設營運、研發創新、籌資、發貨中心

2019-03-20 16:14

中美貿易戰 台海產商北美尋新商機

2019-03-20 16:11

雙子星案疑涉中資 經濟部：投審會3月無法排審

2019-03-20 14:54

拆農地違規工廠 經部：不會開後門

2019-03-20 14:42

春節期間沒人申請 客運鬆綁7休1 擬廢止

2019-03-20 14:42

交部提航運罷工須預告 勞動部說不

2019-03-20 14:42

陳美伶：會仔細研究自經區 盼不是換湯不換藥

2019-03-20 13:48

南海是否「中資」變來變去？ 沈榮津：資金隨時流動

2019-03-20 13:41

台入CPTPP、RCEP機會不大 國發會陳美伶：政治因素

2019-03-20 13:37

蔡明忠年逾60 完賽兩次東京全馬 體俉運動的美好

2019-03-20 13:36

民視董座郭倍宏4月恐將被拉下台 他何以眾叛親離？

2019-03-20 13:12

國發基金加碼補助台商回流 陳美伶：沒有上限

2019-03-20 13:09

台商回台補助加碼？國發會：沒有上限

2019-03-20 12:59

客運業鬆綁七休一結果沒人申請 勞動部擬廢止

2019-03-20 11:59

航空業罷工訂預告期？勞長表態：不同意再設障礙

2019-03-20 11:50

勞保破產「政府負最終責任」 立委批沒明文入法是空話

2019-03-20 11:39

蔣萬安問航空業罷工預告期立場 勞長跳針才鬆口說反對

2019-03-20 11:22

選後電價不漲？ 沈榮津：不是政府說了算

2019-03-20 10:20

選後電價上漲蠢蠢欲動？！沈榮津這回無法掛保證

2019-03-20 09:35

航空業設不設罷工預告期？ 勞長：尊重交通部

2019-03-20 09:28

王子復仇來了…張國煒絕情波音 對星宇是好是壞？

2019-03-20 09:00
看更多

熱門文章

郭台銘：與高雄合作 不需要也不接受任何政治人物指派

2019-03-20 17:24

量販事業8年虧損27億 台糖董座爽領年終125萬挨轟

2019-03-20 15:26

影／正新老董辭世員工感念 老董夫人9年前遺愛大村鄉民

2019-03-20 15:25

茂迪慘賠達能停產 太陽能產業寒風刺骨

2019-03-20 22:18

商辦市場是火種 顏炳立:南港動了、信義計畫區要發了！

2019-03-20 15:24

環評史上第一個「敗部復活」！福海離岸風力過了

2019-03-20 16:38

環評史上「敗部復活」首例！福海風電通過環評

2019-03-20 16:32

全新科技影像革命 郭董的8K+5G成真了

2019-03-20 19:13

綠能將下市 太陽能業陷入黑暗期

2019-03-20 23:56

金管會指不升息致壽險資金出走 央行：台灣利率不低

2019-03-21 00:07

勞退自提自選 勞部拋兩原則

2019-03-20 23:35

長榮空服員訴求調高津貼 工會不排除罷工

2019-03-20 18:02

外銷訂單年減10.9％ 創34月以來最大減幅

2019-03-20 16:07

王美花升任政務次長 外傳新常務次長很「接地氣」

2019-03-20 11:51

外銷訂單連四黑 大減一成

2019-03-20 23:33

金管會查華映 鎖定三疑點

2019-03-20 23:57

小額終老險保額 金管會大鬆綁

2019-03-20 23:40

韓流「愛情經濟」發威 漢來瓊瑤宴50桌已經快滿單

2019-03-20 16:20

最新身障者進用不足名單 力晶科技連續八個月居首

2019-03-20 11:57

南山人壽片面變更保費收取方式 金管會:4月開罰

2019-03-20 22:40

經濟解析／正新創辦人遺產稅貢獻 長照基金財源夠了嗎?

2019-03-20 12:19

台灣保險業海外投資占比 全球最高

2019-03-20 23:56

緯穎鎖定亞馬遜 搶白牌商機

2019-03-20 23:35

史上首例！福海離岸風電 環評敗部復活

2019-03-20 23:48

鮭魚回流桃園 亞旭電腦是首家回流投產台商

2019-03-20 20:26

國內低利環境...誰造成的?

2019-03-20 23:52

從五年虧損到吸引2百萬遊客 華山獲國家產業創新獎

2019-03-20 20:34

南山片面更改收費方式造成保戶權益受損 金管會4月開罰

2019-03-20 13:19

壽險5,687億投資海外ETF幾乎沒避險 前三大是這三家

2019-03-20 11:55

綁Apple Pay的卡友 最常「嗶」付交通費

2019-03-20 22:53

南山變更收費 金管會要罰

2019-03-21 00:06

屏下指紋辨識趨勢夯 今年指紋識別晶片出貨估年增12.5%

2019-03-20 15:32

拆農地違規工廠 經部：不會開後門

2019-03-20 14:42

永豐金衝獲利 三路出擊

2019-03-20 23:35

台銀主辦華映聯貸 列專案金檢

2019-03-20 23:53

蘇貞昌一夜核定 經濟部政次、台水、圓山等五項人事案

2019-03-20 18:19

亞太電：5G+8K 明年火熱

2019-03-20 23:17

小米供應鏈 出貨看旺

2019-03-20 23:17

勞保破產「政府負最終責任」 立委批沒明文入法是空話

2019-03-20 11:39

台灣企業面臨三大威脅 最大威脅竟然去年才出現

2019-03-20 14:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top