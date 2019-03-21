特赦陳水扁列為政見 趙少康痛批賴清德：扯什麼做人的道理！

2019-03-21 11:23 聯合新聞網 綜合報導



賴拜訪完陳定南紀念園區後，還說自己是「清出於南」，因為他自己在當台南市長的時候，都是以陳定南的精神在推動市政，而且陳定南夫人張昭義在他參選台南市長時，更把陳定南的公事包贈送給他，讓他深受鼓勵。

然而對此，政論節目《少康戰情室》主持人趙少康表示，賴為了參選總統，把特赦陳水扁列為政見，還扯什麼做人的道理，「做人的道理叫特赦陳水扁」，趙痛批「自古以來沒有這種做人的道理。」

一旁的國民黨立委費鴻泰也指出，以他跟賴共事過兩屆的立委，對賴的認識是「他決定的事情就會做到底，所以我覺得他不是玩假的。」費還說，賴為了爭取陳水扁的支持，「他做了某些的承諾」，否則不會在領表時提到所謂「做人的道理。」

費說，這就表明意謂著此舉是要「釋放阿扁」，然而，全台灣沒有人不知道阿扁為什麼被關吧？法院都判刑了，連美國為了整飭貪腐，也把阿扁的房子拍賣充公。趙少康則補充道，賴清德就是兩招，一手是台獨，一手就是釋放陳水扁。