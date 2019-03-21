台美官員索羅門會晤 外交部：美國送出強烈訊號

2019-03-21 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



外交部次長徐斯儉今天表示，他和白宮國安會亞太資深主任博明（Matt Pottinger）日前在我友邦索羅門群島會晤，雙訪討論南太情況等等，而會面消息由美國駐巴布亞新幾內亞大使館先發布，徐斯儉說，這是告訴太平洋各國，美國國安會很注重這些地方，「美國送出很強烈的訊號」。

澳洲洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）日前刊登評論，指出索國執政者曾公開表示，中國大陸的崛起不容忽視，因此必須將中國因素納入對外貿易與外交關係的考量範圍，而索國將大選，當地執政黨也說，若勝選將重新審視與中華民國的外交關係。

另外，美國智庫蘭德公司的印太平洋分析師葛萊斯曼（Derek Grossman）也向《德國之聲》表示，中國大陸是索羅門群島最大的貿易夥伴，相關因素是索國有意和陸方建交的最大考量。

我國和索國邦交成為今天立法院外交及國防委員會質詢重點，國民黨立委呂玉玲詢問，索國是否會和中國大陸建交？徐斯儉說，他無法說一定會或不會，外交部持續了解、掌握，「威脅的確存在，我們也積極防守，也有跟相關國家討論這件事情」。

而索國總理何瑞朗去年訪台時，曾向蔡英文總統表示索國將在2023年舉行太平洋運動會，希望台灣在相關資金援助方面盡早決定，總統府隨後也表示願意協助，索羅門群島希望我國能支援其體育館重建，估計興建總經費約為2800萬美元（約新台幣 9 億元）。

國民黨立委江啟臣表示，當時外交部長吳釗燮在立院備詢時，還說這是三贏計畫，如果未來邦交可能生變，那這筆9億的援助怎麼處理？徐斯儉說，針對場館，我駐索國大使羅添宏才剛和索國政府簽訂MOU，錢還沒有付，後續還需要跟建設公司進行安排。