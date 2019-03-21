和美官員索羅門碰面顧邦交？外交部：剛好都在那

2019-03-21 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



外交部次長徐斯儉和白宮國安會亞太資深主任博明（Matt Pottinger）日前在我友邦索羅門群島會晤，討論台美如何在太平洋地區強化合作；徐斯儉今天表示，那是一個簡單的碰面，因為雙方剛好都在索羅門所以就碰個面，對於索羅門是否有斷交危機，徐斯儉說目前狀況是平穩的。

徐斯儉今天到立法院外交及國防委員會備詢，會前受訪時表示，他和博明在索羅門群島碰面就是一個簡單的碰面。

蔡英文總統今天將出訪我國位於南太平洋的三友邦，並沒有要到索羅門群島，《路透》今天報導，索國下個月將舉行大選，部分候選人已表示要重新檢視和台灣之間的外交關係，顯示雙方關係已出現鬆動。

徐斯儉說，博明剛好去索羅門，而索羅門是我們的友邦，我們經常去拜訪，去友邦鞏固邦誼是很正常的，在那邊有機會碰到面也很難得，並不是特別挑在那邊見面，因為剛好都在那邊所以碰個面。

徐斯儉說，索羅門目前情況是平穩的，中國大陸在我友邦的操作、各方面的影響沒有間斷過，我們大使館跟駐外人員都會審慎對待變化，媒體報導索羅門執政黨 說要檢討跟台灣的邦交消息不是正確的，不是檢討邦交，是檢討我方的援助該如何使用，他和索羅門總理碰面時，總理也說選前不會有問題，索羅門選後新政府上台，我方會貫徹我們跟友邦的協助和交往。