決裂！郭秀珠重砲反擊陳水扁 「做人無情無義」

2019-03-21 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南立委補選一路走來，郭秀珠（左）非常心疼女兒。本報資料照片／記者吳淑玲／攝影 分享 facebook 前總統陳水扁在臉書「新勇哥物語─阿扁踹共」駁斥台南市前議員郭秀珠，指台南立委補選陳筱諭落選，兩母女竟將責任推給他；郭秀珠今早也重砲反擊說，不是因為選舉勝敗，而是因為阿扁無情無義，這些年來自認為和扁家關係有如「親人」，可能是她誤會了，在郭國文當選後，陳水扁17日竟傳來唱歌慶祝的影片，「與扁家就正式決裂」。

郭秀珠說，對於陳水扁支持郭國文，他們只是覺得選戰壓力大，不知道阿扁會再出什麼招式，但還是認為陳水扁是受到新潮流派系的綁架或恐嚇，還是能夠體諒他，當陳水扁在媒體說棄保，民進黨只剩一口氣等，筱諭只有天天私下哭，但阿扁公布舉起郭國文的手，還有陳致中在選前一天陪郭國文在麻豆掃街，陳筱諭都沒有口出惡言批評。

郭秀珠說，她在阿扁支持郭國文後很難過，封鎖了阿扁的LINE，直到選後3月17日才解除，想看阿扁要說什麼，阿扁卻傳來唱歌影片，才覺得傷心又難過，想問阿扁這樣做對嗎？

郭秀珠指出，陳水扁說陳筱諭希望他錄音支持，或是希望和柯文哲和阿扁三人合照，最後被以不適當而拒絕，這是事實，筱諭也都接受，但2月14日她帶筱諭去看陳水扁，阿扁指導製作「特赦阿扁總統」看板，還要「廢止一例一休」都是阿扁下的指導棋，當天另有兩個朋友同行可作證，筱諭掛出特赦阿扁的看板後，是承受多大的壓力，為什麼要利用一個28歲的孩子，沒有筱諭掛出看板，蔡英文會去看扁媽？賴清德會說出支持特赦陳水扁？