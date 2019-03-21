親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英賴對決爭初選
2020誰來選總統
柯文哲赴美訪問
藍綠布局拚立委
六都市長拚市政
政治
軍事
綜合

拆解德國競爭力：經濟奇蹟不只是「工業水準」而已？

決裂！郭秀珠重砲反擊陳水扁 「做人無情無義」

決裂！郭秀珠重砲反擊陳水扁 「做人無情無義」

2019-03-21 09:10聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南立委補選一路走來，郭秀珠（左）非常心疼女兒。本報資料照片／記者吳淑玲／攝影
台南立委補選一路走來，郭秀珠（左）非常心疼女兒。本報資料照片／記者吳淑玲／攝影
分享
前總統陳水扁在臉書「新勇哥物語─阿扁踹共」駁斥台南市前議員郭秀珠，指台南立委補選陳筱諭落選，兩母女竟將責任推給他；郭秀珠今早也重砲反擊說，不是因為選舉勝敗，而是因為阿扁無情無義，這些年來自認為和扁家關係有如「親人」，可能是她誤會了，在郭國文當選後，陳水扁17日竟傳來唱歌慶祝的影片，「與扁家就正式決裂」。

郭秀珠說，對於陳水扁支持郭國文，他們只是覺得選戰壓力大，不知道阿扁會再出什麼招式，但還是認為陳水扁是受到新潮流派系的綁架或恐嚇，還是能夠體諒他，當陳水扁在媒體說棄保，民進黨只剩一口氣等，筱諭只有天天私下哭，但阿扁公布舉起郭國文的手，還有陳致中在選前一天陪郭國文在麻豆掃街，陳筱諭都沒有口出惡言批評。

郭秀珠說，她在阿扁支持郭國文後很難過，封鎖了阿扁的LINE，直到選後3月17日才解除，想看阿扁要說什麼，阿扁卻傳來唱歌影片，才覺得傷心又難過，想問阿扁這樣做對嗎？

郭秀珠指出，陳水扁說陳筱諭希望他錄音支持，或是希望和柯文哲和阿扁三人合照，最後被以不適當而拒絕，這是事實，筱諭也都接受，但2月14日她帶筱諭去看陳水扁，阿扁指導製作「特赦阿扁總統」看板，還要「廢止一例一休」都是阿扁下的指導棋，當天另有兩個朋友同行可作證，筱諭掛出特赦阿扁的看板後，是承受多大的壓力，為什麼要利用一個28歲的孩子，沒有筱諭掛出看板，蔡英文會去看扁媽？賴清德會說出支持特赦陳水扁？

郭秀珠說，只是希望阿扁將心比心，要挺郭國文也沒有關係，但以他們的交情可以提前告知，她不是為了選舉勝敗怪罪阿扁，而是感到痛心，阿扁和新潮流私下協調不知交換什麼條件，有什麼好處？但至今還說謊，無情無義。

郭秀珠（左）帶著女兒陳筱諭（中）探望扁媽陳李慎，互動親密可看出感情不錯。本報資料...
郭秀珠（左）帶著女兒陳筱諭（中）探望扁媽陳李慎，互動親密可看出感情不錯。本報資料照片／記者吳淑玲／攝影
分享
陳筱諭在競選總部成立大會，大揮陳水扁參選總統時的5號戰旗。本報資料照片／記者吳淑...
陳筱諭在競選總部成立大會，大揮陳水扁參選總統時的5號戰旗。本報資料照片／記者吳淑玲／攝影
分享
郭秀珠不滿指責陳水扁說謊，指陳筱諭在立委補選中，高掛特赦阿扁總統的看板，都是陳水...
郭秀珠不滿指責陳水扁說謊，指陳筱諭在立委補選中，高掛特赦阿扁總統的看板，都是陳水扁一手指導。圖／取自陳筱諭臉書
分享

陳水扁郭國文陳筱諭
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

小學交流是對岸統戰？潘文忠：學校交流不能損國格

2019-03-21 09:49

為何對郭秀珠恩將仇報？阿扁的理由果真老謀深算

2019-03-21 08:00

陳水扁轟郭秀珠母女所言不實 要當母親的教女兒正確觀念

2019-03-21 02:13

韓國瑜：民進黨文化已病重 虎狼執政心態偏差

2019-03-20 21:35

韓國瑜建議朱、王：跳出權力核心思考百姓需要什麼

2019-03-20 21:34

魏明谷確定出任台水董事長 強調不會回鍋選立委

2019-03-20 21:08

索羅門總理晤徐斯儉談經貿 重申兩國關係友好

2019-03-20 20:03

索羅門可能與我斷交？外交部：情勢平穩但持續變動

2019-03-20 19:25

釣友陳情 政院：2個月內劃定50個合法釣區

2019-03-20 18:05

蘇貞昌核定台酒圓山等3董座 魏明谷確定掌台水

2019-03-20 17:39

蔡其昌：什麼都可以問，總統不要問

2019-03-20 17:03

卓榮泰回應黃國昌直播：一張照片不能抹煞民進黨努力

2019-03-20 16:58

賴清德主張台獨選總統 朱立倫批：只會台灣帶入戰爭

2019-03-20 16:49

賴清德：競選台南市長時 「定南嫂」送公事包打氣

2019-03-20 16:25

吳敦義：執政黨勿成台灣融入區域經濟整合的絆腳石

2019-03-20 16:24

用「扶龍命格」罵蔡、賴？王世堅：萬惡因柯P而起

2019-03-20 15:55

立委轟農委會養網軍 陳吉仲：澄清假新聞

2019-03-20 15:35

國民黨智庫：推「經濟特區」宣示「拚經濟」的決心

2019-03-20 15:16

美國挺台灣三成果 蔡英文臉書貼文強調只有她做得到

2019-03-20 15:06

雙橡園郵冊印「台獨」圖案？ 王欣儀：有本事就玩真的

2019-03-20 14:30

黃國昌直播批酒駕法案打假球 何志偉：表演欲強到睡著

2019-03-20 13:50

公平會擬查小吃店鎖新聞台 唐德明：民進黨像小流氓

2019-03-20 12:49

富商遭澳拒入境後陸僑胞改拿我國旗 僑委會：有觀察到

2019-03-20 12:42

新式身分證可能沒國旗 惹哭國民黨女立委

2019-03-20 12:41

故宮宣布 副院長李靜慧請辭獲准

2019-03-20 11:59

黑鷹直升機墜海報告 飛安會：6月底前完成

2019-03-20 11:31

訪陳定南紀念園區 賴清德：他是清廉勤政的典範

2019-03-20 10:55

王美花接經濟部政次 黃永泰任故宮政務副院長

2019-03-20 10:33

桃機跑道挨批破爛 立委提議由民航局管理

2019-03-20 10:29

防無人機闖機場 立委提加裝GPS及電子圍籬

2019-03-20 10:12

無人機闖松山機場 民航局坦言：還沒抓到兇手

2019-03-20 10:03

黑鷹直升機墜海 飛安會：6月底前完成最終調查報告

2019-03-20 10:00

蔡總統接見醫療團 感謝讓友邦感受台灣溫暖

2019-03-18 15:05

柯文哲：永遠不要幻想一天內改變國家

2019-03-18 09:04

藍綠之戰關鍵 地方派系大勝真相秘辛

2019-03-15 16:09

林右昌：支持蔡英文競選連任

2019-03-14 05:02

韓國瑜北農被追打無救兵？張雅屏：不會讓同志求助無援

2019-03-05 16:27

立委補選／謝龍介為農漁民行銷產品 喊拚經濟、顧腹肚

2019-03-01 13:55
看更多

熱門文章

陳水扁轟郭秀珠母女所言不實 要當母親的教女兒正確觀念

2019-03-21 02:13

賴清德為何急出征？ 他曝2024年民進黨已另有人選

2019-03-20 12:17

綠出招「倒蔡獵韓」？ 賴清德參選三大原因曝光

2019-03-20 11:36

真巧…柯韓出訪都「卡卡」 總統熱門人選掉漆 誰在給壓力？

2019-03-20 10:00

韓國瑜看賴清德參選總統： 台獨比梅毒還可怕

2019-03-20 21:19

為何對郭秀珠恩將仇報？阿扁的理由果真老謀深算

2019-03-21 08:00

吳敦義頻拱韓國瑜選總統 雙方友人：兩人互動早已冷

2019-03-20 13:15

同意將韓國瑜納入初選？朱立倫、王金平如此回應

2019-03-20 19:25

針對賴？出訪前夕蔡發千字文：要講承擔我比任何人都懂

2019-03-20 22:36

【重磅快評】胖周瑜為韓國瑜代言不選總統？到底演那齣

2019-03-20 17:28

罕見肯定 深藍團體：吳敦義放棄參選念頭是了不起轉變

2019-03-20 15:17

小英賴神黨內初選誰贏面大？ 林佳龍表態了

2019-03-20 11:17

索羅門可能與我斷交？外交部：情勢平穩但持續變動

2019-03-20 19:25

新一波高階警官人事出爐 竹市警局長跳升二級

2019-03-20 16:16

蘇貞昌核定台酒圓山等3董座 魏明谷確定掌台水

2019-03-20 17:39

韓國瑜爆恐上演「蔡賴配」大戲 籲藍不能期待綠分裂

2019-03-20 21:08

日軍飛彈部署壓我海空域 防空識別區擋不住的男人怒了

2019-03-20 13:24

特戰操演 「共軍」曝光奪八卦山干擾清泉崗起降

2019-03-20 12:29

陳芳明諷賴清德：政治人物主張台灣獨立都是在騙取選票

2019-03-20 21:54

回應朱立倫 韓國瑜：嗯…哼，黨內還有其他優秀同志

2019-03-20 18:57

決裂！郭秀珠重砲反擊陳水扁 「做人無情無義」

2019-03-21 09:10

王鴻薇登記參選立委：當選 一定讓阿扁回中監

2019-03-20 11:31

南投縣立委選舉 將出現女力大戰

2019-03-20 14:25

立委補選阿扁幕後操作棄保？謝龍介：大選一定還用這招

2019-03-20 14:08

韓國瑜：民進黨文化已病重 虎狼執政心態偏差

2019-03-20 21:35

美軍事評論家警示：台灣別幻想美軍一定馳援

2019-03-21 01:09

影／韓國瑜怒飆市府官員 兩人再度同台防治登革熱

2019-03-20 15:35

柯文哲提「親美友中」國家戰略 美學者：柯論點合理

2019-03-21 03:04

雙橡園郵冊印「台獨」圖案？ 王欣儀：有本事就玩真的

2019-03-20 14:30

韓國瑜臨時取消拜會行程 紐約中華總商會：很失落

2019-03-20 12:16

市長不同命！韓流高調襲港 他卻因自己人抱憾12年…

2019-03-21 09:00

藍營基層力挺韓國瑜選總統 鄭文燦：我判斷他不會選

2019-03-20 12:14

身分證不放國旗放國徽？ 徐國勇：變成國民黨證怪怪的

2019-03-20 11:26

林濁水：台政治人物赴美的功課 柯文哲補考勉強過關

2019-03-20 10:08

顏真卿文稿赴日遭陸網友狂批 觀眾卻有一半是陸客

2019-03-21 01:27

談美中台三角關係 柯P主張「親美友中」

2019-03-21 00:22

姐弟情深 陳菊出手護賴清德

2019-03-20 14:43

韓國瑜：蔡賴相爭是演戲 柯P：我又不是教練怎知道

2019-03-20 22:32

中科院雷射標定儀曝光 已成功導引地獄火飛彈命中

2019-03-20 12:25

賴清德搶盡新聞版面 王世堅：韓國瑜馬上會回神

2019-03-20 16:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top