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陳水扁轟郭秀珠母女所言不實 要當母親的教女兒正確觀念

2019-03-21 02:13聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

台南立委第二選區立委補選的結果雖確定，落選的陳筱諭之母郭秀珠（台南市前市議員）對支持民進黨郭國文的前總統陳水扁很不滿，上電視政論節目說陳筱諭被陳水扁棄保。陳水扁20日深夜在臉書「新勇哥物語─阿扁踹共」中駁斥郭秀珠對外所說不是事實，並要郭秀珠當母親的要教女兒正確的觀念，不要隨意寵溺，否則政治這條路絕對會愈難走；選舉輸贏沒有什麼，一次輸不代表永遠輸，這次沒有機會，下次還有，何況陳筱諭還年輕，需要學習的還很多。

陳水扁說，台南二選區立委補選，輸的一方，5號候選人（陳筱諭）和她的母親竟然不檢討自己，把敗選都推給他，對他公平嗎？事情不是像郭秀珠母女所說的那樣。

扁說，2月20日，郭秀珠line他，因知3月1日他要和台北市長柯文哲見面，拜託他是不是引薦陳筱諭和柯見面，他因要和柯談書，不談政治，不想複雜化，所以拒絕；郭秀珠又說不要談政治，但是否能拍照就好？我覺得不好，她又請他引薦陳筱諭見柯；2月23日郭又line他，請他3月2日陳筱諭競選總部成立時為陳筱諭站台？他說無法站台，他連替兒子陳致中站台都困難重重。郭又說是否請扁媽為陳筱披彩帶？他說扁媽身體也不是很好，年紀也有了，請郭和扁媽直接聯絡，後來扁媽是有答應。

陳水扁表示，2月26日，郭秀珠又line他，說陳筱諭有關特赦扁的招牌都掛出來了，要他是不是錄影一段說她女兒、選舉、特赦的事，並說3月2日是不是可以當陳筱諭的神祕貴賓？他馬上答覆這是不可能的事，因為牽涉政黨政治黨紀的事，郭又說是錄影，不是站台，他也沒有答應。

扁說，3月1日早上10時2分，郭秀珠Line說扁媽早上打給她表示血壓高，無法為陳筱諭披彩帶，他打電話給扁媽，扁媽還在睡，稍後再打，扁媽說前一天晚上沒有睡好，血壓飆到160多，已跟郭秀珠說了無法去；郭說要怎辦？己宣傳出去了，他即扁媽是92歲了，不是72歲，血壓時好時壞，身體是否能站台，也是扁媽才知道　希望諒解，郭說知道，會另做安排。

「到3月2日聽到的，居然是3月1日下午總統蔡英文去看我老母，　害我老母血壓衝到200多才無法去站台。」扁表示，扁媽都已說是前一天沒有睡好的緣故，而且扁媽也不知道蔡要去，他是3月1日中午12時多才告訴扁媽蔡總統下午3時要去，所以不是蔡總統要去，扁媽的血壓才飆高。

扁強調，選舉要拉票可以，但不能說謊，像選舉過程中為了爭取他支持，郭秀珠一直跟他說民進黨候選人郭國文已經出局，是陳筱諭和國民黨候選人謝龍介對決，等到要她拿出民調來證明，又說民調不準，不要受民調影響；他選舉幾十年的經驗，能相信這樣的回答嗎？母親要替女兒拉票，天經地義，如果是問他意見，可以給意見參考，但最後要不要做，誰都不能下指導棋，「選舉的錢是你在花，不能當選是你自己承擔，能當選也是你在做，與我何干？」

陳水扁表示，郭秀珠又說陳筱論當選，才能特赦他，他說能特赦的只有總統，和陳筱諭能不能當選沒有關係，陳筱諭可以訴求爭取選票。

「選舉就是這樣，搞成這樣，也覺得遺憾。」扁說，感謝郭秀珠對扁媽很關心、很照顧，像女兒一樣，但不是因為這樣就來討人情，阿扁就欠你一世人情，包括選舉就要挺到底，他是民進黨員、黨代表，怎能挺無黨的？

前總統陳水扁20日深夜在臉書重砲反擊台南市前市議員郭秀珠對他的指控，強調郭所說不...
前總統陳水扁20日深夜在臉書重砲反擊台南市前市議員郭秀珠對他的指控，強調郭所說不是事實。圖／翻攝臉書YonGe Chen
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陳筱諭陳水扁
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