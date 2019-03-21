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談美中台三角關係 柯Ｐ主張「親美友中」

2019-03-21 00:22聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

北市柯文哲今天(美國時間20日)上午前往傳統基金會進行公開演講，暢談自己的施政理念，對於美中貿易大戰下的美台三角關係，柯文哲拋「親美友中」的想法，認為台灣不要故意把中國大陸當成敵人，而美國是台灣的朋友，這就是未來中美台三角角力下的台灣戰略。

柯文哲在傳統基金會演講約30分鐘，會後開放提問20分鐘，不少學者、外媒都對柯文哲的兩岸論述有興趣。

被問到中美台三角角力下，台灣未來的戰略是什麼？柯文哲表示，自己都和智庫的人開玩笑說，我們和大國大陸同文同種，但價值理念卻和美國比較接近，所以有一點自己要小心的就是，美中對抗是未來的一個局面，台灣想著應該是要如何生存，而不是做任何利用，這點一定要克制。

柯文哲還說，應該要把人民福祉作為最優先的考量，所以如果只是政黨想著怎麼利用這個局勢當作槓桿使用，這反而對台灣不利。

柯文哲也拋出「親美友中」的想法，認為不會故意把中國大陸當作敵人，而美國、日本則是盟友。

對於美國重視華為對網路安全的嚴重侵害，台北市政府對於保護台北市民的數據安全有什麼決策？柯文哲說，這次出訪前，市府辦公室就被駭客入侵，且被入侵的電腦很精準，可見駭客不只是外面的，也有內賊，不然怎麼知道哪幾台電腦是管行程的，畢竟連他自己都不知道。

柯文哲說，中美貿易大戰是未來趨勢，台灣夾在中間卻是相當為難，站在北市府的立場， 是不是要進用華為產品，就是遵守中央政府的命令，遵守國家政策，

柯文哲強調，美中貿易大戰大概無法避免，這次訪美發現，不管是參議院、眾議院，民主黨、共和黨，還是中央、地方政府，整個美國的氣氛，不要說是反中，但至少也是防中，所以美中對抗局勢已經形成，台灣要如何生存是個好問題，也是我們要思考的地方。

對於美中貿易大戰下的美台三角關係，台北市長柯文哲拋「親美友中」的想法，認為台灣不...
對於美中貿易大戰下的美台三角關係，台北市長柯文哲拋「親美友中」的想法，認為台灣不要故意把中國大陸當成敵人，而美國是台灣的朋友，這就是未來中美台三角角力下的台灣戰略。記者邱瓊玉／攝影
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