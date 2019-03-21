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華府智庫演講 柯文哲：反對仇恨、兩岸應重啟對話

2019-03-21 00:09聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

目前人在華府出訪的台北市長柯文哲，今天(美國時間20日)上午前往傳統基金會進行公開演講，暢談自己的施政理念，對於兩岸關係，柯文哲直言，反對用仇恨當作政治上的對立，兩岸應該要開始對話，重新建立互信，這才是最重要的第一步。

柯文哲今天在華府智庫「傳統基金會」進行全英文的公開演講，吸引上百人參與。被問到對於未來的兩岸關係，柯文哲認為，今天台灣和中國大陸最大的問題就是雙方已經沒有互信，就像國民黨在講九二共識、一中各表，但中國大陸的九二共識卻是一中；國民黨的九二顯然沒有被中國大陸所接受，民進黨說維持現狀，但北京當局看到的卻是去中國化、去蔣化，所以對方很不高興。

傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼提問，台灣不管總統是藍還是綠，都有個長期的問題，也就是北京宣稱台灣是中國的一部分，你覺得台灣應該要怎麼解決這個問題？

對此，柯文哲說，不管是國民黨還是民進黨，都和大陸方面完全無法對話，所以這次來美國，訪問過多個智庫，大家的看法都一樣，也就是台灣和大陸之間是有障礙的，是不同的，所以自己才提出「五個互相」。

柯文哲強調，自己還是主張，即使有爭執、障礙，還是不要完全斷了雙方的溝通，在世界上其實很難找到像台灣、中國這樣子經濟上如此緊密、政治上卻如此互相敵視的案例，尤其台灣有很多陸配，貿易出超中國超過八百億元，如果用仇視態度，對兩岸不是好事，所以兩岸應該要開始對話、重新建立互信，這才是第一步。

至於如何重啟對話？柯文哲說，兩岸目前陷入僵局就是因為沒有互信，所以自己提出「兩岸一家親」，就是先表打善意，開放和友善是種態度，但不要幻想一下子解決幾百年的問題。

柯文哲也以自己當外科醫生為例，指當醫生對病人，但病人不一定會對你好，但是不要為了0.5%，放棄99.5%，開放、友善的態度，這次等一步，只有透過交流才以信任，兩岸之間最大的問題就是完全沒有信任。

對於兩岸若是重啟對話，應該要先談什麼？柯文哲說，以前曾有人和他說，服貿協定為什麼會搞砸，就是因為財團、政黨利益掛在第一順位，所以如果把人民福祉當做第一順位，很多問題是可以避免的。

目前人在華府出訪的台北市長柯文哲，今天(美國時間20日)上午前往傳統基金會進行公...
目前人在華府出訪的台北市長柯文哲，今天(美國時間20日)上午前往傳統基金會進行公開演講，暢談自己的施政理念，對於兩岸關係，柯文哲直言，反對用仇恨當作政治上的對立，兩岸應該要開始對話，重新建立互信，這才是最重要的第一步。記者邱瓊玉／攝影
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