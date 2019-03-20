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韓國瑜：民進黨文化已病重 虎狼執政心態偏差

2019-03-20 21:35聯合報 記者徐如宜╱即時報導

圖為民進黨高雄籍立委，在選前一字排開舉行記者會，抨擊國民黨市長參選人韓國瑜的政見...
圖為民進黨高雄籍立委，在選前一字排開舉行記者會，抨擊國民黨市長參選人韓國瑜的政見和主張。圖／本報資料照片（記者曾吉松攝影）
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高雄市長韓國瑜今天接受媒體專訪時，直指民進黨文化「生病了」，卡高雄愚蠢且可笑。民進黨執政如虎狼，為了鬥爭、權力、資源，可以眛著良心。

韓國瑜表示，民進黨文化生病了！選舉到了，不抹黑不會選；執政了，不鬥不會執政。國民黨所做的任何好事，民進黨都不認同。其實行政院長賴清德推雙語政策時，第一個國民黨舉手贊同的是他，因為認同；陳吉仲拿下訂單，他也拍手稱好。他能有此胸襟雅量，民進黨為什麼沒有呢？

韓國瑜認為，如果民進黨2020輸掉了，內部檢討的聲量一起來，說不定有可能會分裂。他指民進黨現在還是搞不清楚，所以幫忙分析出什麼人投票給民進黨？只有三種人會投民進黨，第一種是太討厭國民黨的人；第二種是支持台獨者；第三種是希望民進黨帶來好生活的人。「民進黨最對不起的就是第三種，想要過好日子的人。」

行政院會全力支持高雄嗎？韓國瑜說，要看病得重、還是輕？有沒有救？是不是絕症？民進黨如此「卡」高雄，非常的愚蠢且可笑。

韓國瑜說，民進黨執政後，就放出一群狼跟老虎，搶資源，有這種搞法嗎？就跟匈奴一樣，從長城外進來，趕快掠奪，呼嘯而去。號稱華人地區最驕傲的民主，只要執政就一群狼出來，吃相之難看，時間到拍拍屁股走，能夠繼續執政就繼續吃，不能執政就吃飽喝足走人，這是狼跟老虎的執政。

韓表示，高雄需要的第一個是「時間」，第二個是「支持」，有了這兩者，高雄就可以起來了。行政院病了，如果還有藥可治，就會給高雄支持，如果把「韓國瑜成功」，等同於「民進黨失敗」，就無藥可治了。

韓也發出警告訊號：行政院該吃藥了！因為執政心態是偏差的、是有問題的，有問題到民進黨9個立委在高雄，全部反對韓的經濟發展政策，這是不是生病了、病的很重，為了鬥爭、權力、資源，可以眛著良心。

韓國瑜感覺陳其邁已經變了，以前有些尖銳，現在愈來愈可愛。贏了市長選舉的人面黃肌瘦，輸了的人卻愈來愈可愛，所以失敗和成功要重新定義一下。

至於基層如今有陰謀論，如果韓國瑜選總統，選上了，高雄市長就要讓出來，陳其邁又可以回來當市長。韓說，他是高雄子弟在中央當最大的官的，多親近基層也是應該的。

韓國瑜民進黨行政院
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