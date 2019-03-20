韓國瑜看賴清德參選總統： 台獨比梅毒還可怕

2019-03-20 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天晚上接受中天電視新聞深喉嚨節目專訪時，談到行政院前院長賴清德參選總統，認為賴會堅持台獨，但台獨比梅毒還可怕」，只是要賴懸崖勒馬不可能，因賴已六十歲了，因此，最後由人民決定。

他認為民進黨和國民黨最後都會整合出一個人來參選總統，民進黨不會分裂。

對於賴清德打著台獨主張參選，韓國瑜說，台獨一句話就講完「台獨比梅毒還可怕」，梅毒害了孩子，台獨害了二千二百萬人民，立刻把台灣拉到戰爭邊緣，現在很多人生一個兒子、二個兒子，如生三個兒子，內政部要頒獎的；如因台獨發生戰爭，一些支持台獨的人和子孫在其他國家，台灣子弟要上戰場；台獨必然帶來戰爭，沒有任何懷疑。

他說，台灣前面兩條路，一是威脅論，大陸的武器威脅，一是信心論，我們對民主方式、生活方式有信心，自由的氛圍，甚至視為驕傲，他選信心論，台灣自由民主就是我們最大的資產，怎麼會去走一條死路、去主張台獨？台獨馬上把台灣拉到戰爭邊緣，做為政治領導者這樣的主張是非常愚蠢的。

他認為總統蔡英文是不愛中華民國、不要九二共識、不敢台灣獨立，賴清德可能會「二不半」，不要中華民國、不要九二共識、台獨搞一百，可能肚臍眼貼台獨，到海灘游泳一樣，可能搞一半，只聞樓梯響不見人下來，或者真的開幹下去，真的搞台獨公投，不知道。

他認為不管是三不或二不半，都會讓台灣人過得更辛苦而且更危險，更貧窮，明明有一條康莊大道，保住中華民國主體性，有中華民國憲法，兩岸又有兩岸人民條例，清清楚楚快快樂樂，可以和氣生財，卻要搞得箭拔弩張，他完全不能同意，但要賴懸崖勒馬不容易了，賴已經六十歲了，意識形態有其純潔性，賴要改也改不過來，最後就是台灣人民決定。