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索羅門可能與我斷交？外交部：情勢平穩但持續變動

2019-03-20 19:25聯合報 記者黃國樑╱即時報導

「德國之聲」報導，索羅門群島可能是下一個轉向中國大陸的友邦，外交部今天予以駁斥。...
「德國之聲」報導，索羅門群島可能是下一個轉向中國大陸的友邦，外交部今天予以駁斥。圖為蔡英文總統（右）去年5月在總統府前舉行軍禮，歡迎索羅門群島總理何瑞朗（右二）等人來訪。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
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德國之聲」報導，我南太平洋友邦動搖，其中索羅門群島可能是下一個轉向中國大陸的友邦，外交部今天予以駁斥說，我國與太平洋友邦整體「雙邊情勢平穩」 ，但也承認，近來該區域局勢「持續變動」。

「德國之聲」報導，我國在南太平洋的六個友邦上月參加在帛琉舉辦的「密克羅尼西亞總統峰會」(19th Micronesia Presidents’ Summit)，會後並簽署公報，公報中要求參與島國論壇的國家，公平對待我與中國，並同意對中國展現更多善意」，尤其索羅門群島下月即將舉行大選，很可能會轉向中國。

該報導說，美國智庫蘭德公司的印太平洋分析師葛萊斯曼 (Derek Grossman) 向「德國之聲」表示，蔡英文此次出訪的三國友邦，目前關係都還算可靠，但索羅門群島可能是下一個轉向中國大陸的友邦。位於澳洲的洛伊國際政策研究所(Lowy Institute) 也在日前一篇評論中提到，索羅門群島即將在下個月舉行大選，而執政黨此前曾表示，如果勝選的話，將重新審視與台灣的外交關系。

外交部說，有關報導所稱包括我友邦在內的「五國元首上個月在太平洋島國論壇簽署公報，要求論壇公平對待我與中國，但也同意對中國展現更多善意」等文字並非事實。外交部呼籲各媒體報導相關訊息前，善盡查證責任，以避免錯誤。

外交部說，上月密克羅尼西亞5國元首或及其代表所出席的是在帛琉舉行的第19屆「密克羅尼西亞總統峰會」(19th Micronesia Presidents’ Summit)，會後5國簽署公報，以善意角度呼籲太平洋島國論壇秘書處對於我與中國的參與應採取一致且公平的待遇，以平衡該秘書處傾中之嫌。該公報通篇並未提及對中國展現更多善意，更無所謂6友邦都簽署該公報之情事。

外交部表示，我國與太平洋友邦整體雙邊情勢平穩，但近來區域局勢持續變動，加上友邦將陸續舉行大選，外交部將以最謹慎態度面對。我國將秉持互利互惠、踏實外交精神，持續發揮所長，深耕鞏固我國和友邦國家的雙邊情誼。

外交部索羅門德國斷交
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