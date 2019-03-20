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釣友陳情 政院：2個月內劃定50個合法釣區

2019-03-20 18:05聯合報 記者林河名╱即時報導

釣友爭取政府進一步開放釣魚，立法院副院長蔡其昌今天下午帶領釣友代表到行政院陳情。身兼「釣魚人大聯盟」召集人蔡其昌會後轉述，經向行政院副院長陳其邁陳情後，行政院指示相關部會在兩個月內劃定50個區域供民眾合法釣魚，並在6個月內選擇幾個區域規畫海釣示範區，其中包括台中港北堤。

蔡其昌表示，陳其邁希望這些合法釣區的劃定，須由交通部及農委會與釣友商討，不要劃定「蚊子釣場」。

國內釣魚人口至少百萬，但222處漁港僅18處開放釣魚，爭議和亂象存在已久。釣友不僅爭取開放魚港釣魚，也盼商港解禁。釣友俞澤宇今年1月底在公共政策網路參與平台提議「修正漁港法全面開放漁港港區釣魚並全面興建釣魚平台」，不到一個月迅速通過附議，但遭各地漁會強力反對。

蔡其昌日前協調爭取擴大開放台中港釣魚範圍，今天帶領全國各大釣魚協會到行政院陳情，要求檢討全國商港、漁港開放釣魚是否可行。

但對於釣友爭取進一步開放，基隆區漁會總幹事陳文欽表示，全國漁會總幹事正在串連反對，認為釣客在漁港亂丟垃圾、亂釘鐵釘，影響漁民作業，全面開放釣魚有安全之虞，絕不可行。

蔡其昌表示，雖然漁港法及商港法已有開放釣魚的規定，但目前可釣魚的區域少，而且沒有人願意管理；今天會議結論，陳其邁副院長指示相關部會在兩個月內劃定50個區域供民眾合法釣魚，並在6個月內選擇幾個區域規畫海釣示範區，其中包括台中港北堤。

釣友爭取政府進一步開放釣魚，立法院副院長蔡其昌（右二）今天下午帶領釣友代表到行政...
釣友爭取政府進一步開放釣魚，立法院副院長蔡其昌（右二）今天下午帶領釣友代表到行政院，向行政院副院長陳其邁（左一）陳情。記者邱德祥／攝影
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蔡其昌行政院陳其邁
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