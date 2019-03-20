【重磅快評】胖周瑜為韓國瑜代言不選總統？到底演那齣

2019-03-20 17:28 聯合報 主筆室╱即時報導



行政院前院長賴清德突襲登記民進黨總統初選，驚嚇綠營一堆人，要不要選邊站？要不要勸退？此際正是天人交戰時刻，其中最忙碌的要算是桃園市長鄭文燦，他除了努力撮合蔡賴配，還要騰出手來打一下韓國瑜，他到底在圖什麼？

高雄市長韓國瑜此時動見觀瞻，賴清德登記民進黨總統初選後，韓成了藍營基層力挺參選總統的最熱門人選，連朱立倫都放出「全力以赴讓自己變成最強的，然後如果不是我，全力協助黨的候選人，不求任何的位子」的聲音，形同承認韓國瑜是目前藍營在2020大選中最有勝算的戰將。

不過，身為綠營最大的諸侯，又將擔任民進黨總統初選協調小組成員的桃園市長鄭文燦卻「熱心」過了頭，竟主動為韓國瑜代言，他接受媒體專訪時表示，他判斷韓國瑜不會選總統，因為韓個性坦率，「韓要用4年執政回饋高雄，他一定會有這個想法」；鄭文燦還說，高雄市府話題不斷，他覺得大家應該給韓國瑜多一點時間。

鄭文燦的說詞，司馬昭之心路人皆知，他就是擔心2020這一局是韓國瑜、賴清德對決，如果局勢至此，形同打亂他的政治布局，無論如何，他也要死命支持蔡英文連任，而賴清德只能搭配蔡參選 。

所以鄭文燦此時受訪大談韓國瑜，就是要形塑韓必須要把高雄市長任期「做好做滿」的氛圍，嘴巴說大家應該多給韓一些時間，目的就是要韓「乖乖待在高雄就好」；時間再往前撥給幾天，鄭文燦訪美時，市議員王浩宇猛攻韓國瑜，坊間即傳出王幕後指使就是鄭文燦，鄭返國後回應說議員有言論自由，他無法干涉，「不要低估王浩宇的智慧」，形同實問虛答，但「打韓」印象早已烙印人心。

除了王浩宇，國台網考察團風波 更是重重打臉鄭文燦，鄭聲稱因他沒有接受「九二共識」，所以沒有和國台網人員打交道，結果，後來被揭露國台網參訪團除了拜會韓國瑜，也拜會了鄭文燦，鄭文燦不是健忘之人，但為什麼遇到九二共識，就只看見韓國瑜接待國台網參訪團，而忘他自己也見了國台網工作人員？