卓榮泰回應黃國昌直播：一張照片不能抹煞民進黨努力

2019-03-20 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



時力立委黃國昌昨日上午占立法院議場主席台，呼籲審理酒駕防制法案，莫再拖延。 報系資料照／記者曾吉松攝影 分享 facebook

針對時代力量立委黃國昌昨在立法院議場直播，抨擊立委跑光不審酒駕重罰修法。民進黨主席卓榮泰今天在中常會上表示，一張照片，不能抹煞民進黨團針對酒駕修法的努力，民進黨也非常關心這個酒駕修法的立法推動，會儘速的來推動立法修正，現在都在協商的時間及空間內。

據了解，民進黨下午的中常會上，部分中常委也對於黃國昌作法提出質疑，民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬也解釋不同版本修法內容。