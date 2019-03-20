賴清德主張台獨選總統 朱立倫批：只會台灣帶入戰爭

2019-03-20 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫昨接受媒體專訪，被問到若未來黨中央強勢徵召高雄市長韓國瑜，或徵詢朱立倫擔任任何一位黨候選人的副手，朱立倫是否會考慮。對此，朱立倫今受訪再次強調，完全沒有提到擔任副手的事，針對黨內初選絕對全力以赴，有信心能獲得支持，變成最強候選人。

而對於前行政院長賴清德表態參選民進黨黨內初選，朱立倫說，如今出現一位主張台獨、特赦前總統陳水扁的人，只會把台灣帶入戰爭、危險狀態。

朱立倫表示，昨天接受完媒體專訪後，逐字稿都有公佈給各媒體，完全沒有提到擔任副手這件事，針對2020年黨內初選，絕對全力以赴，有自信能獲得支持，變成最強的候選人。專訪時媒體問到，若最後黨內提面韓市長的話，朱立倫說，全力支持，不求任何個人位置，與韓市長有共同目標，就是國民黨要贏、台灣要贏、中華民國要贏。

朱立倫表示，尤其大家現在都很清楚，民進黨出現一個主張台獨，特赦陳水扁的候選人，這時候更應該要團結一至，讓人民了解這樣的主張，只會帶給台灣災難、帶給台灣戰爭。

媒體問到，若提名是韓市長，找朱立倫當副手，有可能嗎？朱立倫說，與韓市長是相互支持，全力合作，沒有搭配的問題，只有全力支持，不會有個人位置，會全力以赴，有信心，也會成為最強的候選人。朱立倫表示，讓藍營有信心，同時也要特別注意現在民進黨的發展，尤其是有這樣一位，主張台獨、又要特赦陳水扁的候選人，台灣絕對不能走向戰爭，反對台獨，堅持自我立場。

朱立倫強調，台獨和特赦陳水扁，只會把台灣帶入戰爭和危險的狀態。

媒體提問，若最後黨中央提名朱某一個位置(指總統或副總統 )，當選後會對陳水扁做什麼樣的處理？朱立倫說，台灣有共同目標，全民現在主張拼經濟，不要搞政治，不是去做一些荒謬、讓大家無法接受的事，賴前院長提出特赦主張是基於個人情意，但對他來說，沒有個人情意、只有司法正義。