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吳敦義：執政黨勿成台灣融入區域經濟整合的絆腳石

2019-03-20 16:24聯合報 記者王寓中╱即時報導

國民黨中常會昨天舉行主席吳敦義（圖）主持，會中邀請台經院前院長林建甫專題講演「R...
國民黨中常會昨天舉行主席吳敦義（圖）主持，會中邀請台經院前院長林建甫專題講演「RCEP成形的影響與因應建議」以及國家政策研究基金會經濟組召集人林祖嘉專題講演「自由經濟示範區的重要性與可能影響」。 記者曾吉松／攝影
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國民黨中常會下午邀請台經院前院長林建甫及智庫經濟組召集人林祖嘉，針對區域全面經濟夥伴協定(RCEP)及自由經濟示範區專題演講。黨主席吳敦義表示，由於台灣是小型開放的經濟體，國際經貿空間的拓展對我們尤為重要，在此全球區域經貿整合的大浪潮之下，我們絕對要參與其中，尤其絕對不能被邊緣化。他並呼籲執政黨能認清現實，與國民黨共同研究「自由經濟示範區」設立的可能性，不要成為台灣試圖融入區域經濟整合的絆腳石。

吳敦義指出，眾所周知，自由經濟示範區的目的，除吸引國內外投資、創造就業並成為經濟成長的引擎外，更是為避免台灣經濟在全球經濟整合趨勢中被邊緣化，同時為我國融入區域經濟整合創造優勢條件。

吳敦義表示，當前國際間區域經濟整合的腳步非常快速，除了以中國大陸為主導的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）正在積極談判中，今年很可能會有成果；也看到了美國雖然退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP），但剩下的11個國家仍推行了「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）；另外，中日韓的自由貿易區談判也在加快腳步。

吳敦義提及，五年前國民黨執政期間，提出「自由經濟示範區條例」，但被民進黨強力杯葛而無法通過。當前台灣面臨的國際經貿環境更為險峻，目前黨籍立委在曾銘宗、費鴻泰、賴士葆領銜下，重新提出這項法案的修正版，相信如此才能有效因應這波區域經濟整合的浪朝，不致讓台灣被邊緣化，希望全黨同志能全力支持；也希望執政黨能認清現實，與國民黨共同研究「自由經濟示範區」設立的可能性，不要成為台灣試圖融入區域經濟整合的絆腳石。

吳敦義強調，我們努力的目標就是「拼經濟、顧生活」，讓我們攜手同心，2020重新贏回執政權，才能撥亂反正，使台灣經濟永續發展，讓全民共享富裕經濟的果實。

自由經濟示範區吳敦義國民黨
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