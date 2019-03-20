用「扶龍命格」罵蔡、賴？王世堅：萬惡因柯P而起

2019-03-20 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



行政院前院長賴清德登記黨內2020總統初選，挑戰現任總統蔡英文，掀起黨內茶壺風暴，民進黨台北市議員王世堅昨呼籲，賴清德應宣布退出黨內派系新潮流，原因分9集來講。外界關注後續內容，他今天表示，黨內應團結，若最後無法整合，他就打開傷口罵個徹底；不過，王世堅被網友戲稱擁有罵誰誰就紅的「扶龍命格」，被問蔡、賴要挑誰先罵誰？王世堅表示「這沒有先後」，隨即話鋒一轉，直說「萬惡的柯P（台北市長柯文哲），一切都是因柯P而起」。

對於賴清德登記黨內2020總統初選，王世堅昨表示，賴清德既然勇敢堅定宣布要參選，也應該宣布退出新潮流，原因要分9集來講，並透露派系有權有錢有資源，既要參選就要跨過資源的誘惑。

王世堅今天受訪時，被問何時開講9集剩餘章節？他表示，民進黨現在應該團結一致，既然蔡、賴都已經登記，根據黨內提名機制，還有協調空間，他沒必要把傷口完全揭開，後續章節之後再講，但賴清德既然已經登記，他認為就應該講清楚，畢竟蔡英文沒有派系。

媒體指出，賴清德感覺參選意志堅定，能先透露後續章節？王世堅聽聞仍強調，基於團結，他就不去講，大家還有協調整合轉圜空間。

媒體問到，不捨得罵賴清德，感覺擔心「扶龍命格」發作，那蔡、賴選一個罵要罵誰？王世堅表示，若沒辦法整合好，那傷口就打開、罵個徹底；媒體也問想先罵誰？王世堅則說，這沒有先後，話鋒一轉，直說「萬惡的柯P，一切都是柯P而起」，9集序曲就是「萬惡的柯P」。

由於頻稱讚賴清德是好人，意味著新潮流內有壞人？王世堅直說「當然」，國民黨有好人，民進黨也有壞人，民進黨曾通過決議要解散派系，當時各派系領導人如同站在懸捱上，喊「1、2、3跳」，結果大家跳下去，只有新潮流沒有跳，站在懸崖上對著跳下去的揮揮手「死了嗎」。