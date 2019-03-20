擔任副手？朱立倫：只有勝選考量 沒有位置考量！

2019-03-20 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫昨天接受蘋果日報專訪，媒體提問若未來黨中央強勢徵召南部韓流，或徵詢朱立倫擔任任何一位黨候選人的副手，朱立倫是否會考慮。朱立倫辦公室今天強調，在昨天專訪中，朱立倫即明確表示，自己會全力以赴成為最強的候選人，為國民黨勝選及台灣更好的未來全力以赴。

朱立倫辦公室表示，朱立倫只有勝選考量沒有位置考量，在訪談中更未曾提及擔任副手人選一事，外界勿以老套政治人物的邏輯來解讀朱立倫的大格局思考。

朱立倫辦公室表示，朱立倫在專訪中並強調，相較於民進黨即將在四月中旬推出總統候選人，國民黨現在應該盡快確立初選機制辦法，不能再拖下去，讓代表國民黨的候選人能有更充裕的時間爭取選民的支持。

朱立倫辦公室今天公布媒體專訪這部分提問之逐字稿如下:

蘋果：我問一個不太禮貌的問題，未來如果假設，黨中央用很強勢的方式，徵召了南部的韓流，那麼您這個16年來跟這4年來，這些年來的蛻變，黨中央也看在眼裡，如果黨中央也跟我一樣很沒禮貌的徵詢您說，您現在是最年輕的一位，未來您的機會比現在檯面上的都更多，如果黨中央徵詢您去擔任任何一位人的副手，您會考慮嗎？

朱：我應該這樣講，我全力以赴讓自己變成最強的，然後如果不是我，我全力的協助我們黨的候選人，不求任何的位子，也不會...也不會為個人考量，只求台灣更好，只求中華民國更好。

蘋果：不求任何的位子，但是也不排斥接受？

朱：我沒有講，我只有說我們不求任何的位子，不為個人考量，只求台灣更好，只求中華民國更好。

蘋果：保持彈性？保持所有的空間？

朱：不是，應該說，目標不變，就是一切都不要為個人的權位，是為台灣更好，為中華民國更好。