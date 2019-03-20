立委轟農委會養網軍 陳吉仲：澄清假新聞

相關新聞
美國挺台灣三成果 蔡英文臉書貼文強調只有她做得到2019-03-20 15:06
用「扶龍命格」罵蔡、賴？王世堅：萬惡因柯P而起2019-03-20 15:55
影／總統初選挺賴清德或小英？崑濱伯給雙方這樣建議2019-03-20 15:54
擔任副手？朱立倫：只有勝選考量 沒有位置考量！2019-03-20 15:51
國民黨智庫：推「經濟特區」宣示「拚經濟」的決心2019-03-20 15:16
醫院霸凌頻傳 立委：勞動部要檢討2019-03-20 14:40
雙橡園郵冊印「台獨」圖案？ 王欣儀：有本事就玩真的2019-03-20 14:30
黃國昌直播批酒駕法案打假球 何志偉：表演欲強到睡著2019-03-20 13:50
公平會擬查小吃店鎖新聞台 唐德明：民進黨像小流氓2019-03-20 12:49
富商遭澳拒入境後陸僑胞改拿我國旗 僑委會：有觀察到2019-03-20 12:42
新式身分證可能沒國旗 惹哭國民黨女立委2019-03-20 12:41
故宮宣布 副院長李靜慧請辭獲准2019-03-20 11:59
黑鷹直升機墜海報告 飛安會：6月底前完成2019-03-20 11:31
訪陳定南紀念園區 賴清德：他是清廉勤政的典範2019-03-20 10:55
王美花接經濟部政次 黃永泰任故宮政務副院長2019-03-20 10:33
桃機跑道挨批破爛 立委提議由民航局管理2019-03-20 10:29
防無人機闖機場 立委提加裝GPS及電子圍籬2019-03-20 10:12
無人機闖松山機場 民航局坦言：還沒抓到兇手2019-03-20 10:03
黑鷹直升機墜海 飛安會：6月底前完成最終調查報告2019-03-20 10:00
女兒落選扁歡唱「愛拚才會贏」 郭秀珠：他沒有一句抱歉2019-03-20 00:28
婦聯會387億資產收歸國有 黨產會放過蔣宋美齡2.4億2019-03-20 00:16
資產被收歸 婦聯會：窮盡司法手段抗爭到底2019-03-20 00:14
陳筱諭母怨扁絕情 爆「女兒脫黨選、主張特赦都是扁指示」2019-03-20 00:11
特赦扁爆陰謀論？ 陳筱諭母親：都聽扁的卻被政治犧牲2019-03-19 22:04
中日關係沒好過 謝金河：日有本事讓陸客把馬桶買回家2019-03-19 20:48
黨產會沒收婦聯會財產 李俊俋：一塊錢也不能少2019-03-19 19:52
蔡英文總統授旗蔡阿嘎 搞笑影片出爐2019-03-19 19:11
15縣市長聲明 國民黨籲蔡政府以開放胸襟接納自貿特區2019-03-19 18:47
黨產會沒收婦聯會387億 為何放過宋美齡2.4億存款？2019-03-19 18:16
中選會確定！2020總統大選1月11日投票2019-03-19 17:17
影／婦聯會批黨產會 違法違憲2019-03-19 16:53
特赦阿扁？郝龍斌籲蔡英文大聲向獨派說No!2019-03-19 16:48
婦聯會痛批黨產會 破毀中華民國為民主法治根基2019-03-19 15:59
影／黨產會：婦聯會為不當取得之財產應轉國有2019-03-19 15:32
蔣宋美齡122誕辰 黨產會命婦聯會還財於國家2019-03-19 14:44
藍委版刪勞退新制資遣費上限 勞動部：資深勞工恐受衝擊2019-03-19 14:37
賴士葆轉支持開放勞退自選投資 勞動部仍說不2019-03-19 14:37
阿扁說的都照做卻改挺郭國文 郭秀珠心疼女兒被犧牲2019-03-19 14:25
黨產會肯定婦聯會照顧軍眷 但認屬國 家財產仍應還國有2019-03-19 14:19
熱門文章
特赦扁爆陰謀論？ 陳筱諭母親：都聽扁的卻被政治犧牲2019-03-19 22:04
女兒落選扁歡唱「愛拚才會贏」 郭秀珠：他沒有一句抱歉2019-03-20 00:28
孫大千：賴清德參選 將面臨五個問題2019-03-20 08:58
陳菊挺英、黨內拱蔡賴配 賴清德兩字回應2019-03-19 18:09
民進黨執政3年抱怨一樣多？ 網友詳列17項蔡英文政績2019-03-19 21:49
中選會確定！2020總統大選1月11日投票2019-03-19 17:17
綠出招「倒蔡獵韓」？ 賴清德參選三大原因曝光2019-03-20 11:36
真巧…柯韓出訪都「卡卡」 總統熱門人選掉漆 誰在給壓力？2019-03-20 10:00
賴神選總統動機難猜透 但有機會創5項紀錄2019-03-20 08:00
韓國瑜將仿日本建釣魚平台 漁業署：安全為前提2019-03-20 08:23
全力協助黨最終人選 朱立倫：不求任何位置2019-03-19 21:09
賴清德為何急出征？ 他曝2024年民進黨已另有人選2019-03-20 12:17
吳敦義頻拱韓國瑜選總統 雙方友人：兩人互動早已冷2019-03-20 13:15
黨產會沒收婦聯會387億 為何放過宋美齡2.4億存款？2019-03-19 18:16
【重磅快評】不是要打敗蔡總統？賴清德的誠實與不誠實2019-03-19 17:09
小英賴神黨內初選誰贏面大？ 林佳龍表態了2019-03-20 11:17
賴清德參選 引爆綠尷尬、藍焦慮2019-03-20 00:03
酸人白宮打卡表面風光「他」卻又做 柯P：照片不重要啦2019-03-20 05:14
海軍推動潛艦國造 不代表必然放棄外購2019-03-19 18:18
蔡賴注定一戰 24小時快打出招2019-03-20 00:38
王鴻薇領表選立委 發動10萬連署徵召韓國瑜選總統2019-03-19 21:57
特戰操演 「共軍」曝光奪八卦山干擾清泉崗起降2019-03-20 12:29
賴清德宣布「六不策略」 籲黨公職不用選邊站2019-03-19 17:12
台日共同建構「群島防禦」 專家這張圖一目瞭然2019-03-19 18:31
阿扁助選有功特赦是做人道理？ 賴清德：我沒這麼說2019-03-19 19:44
王鴻薇登記參選立委：當選 一定讓阿扁回中監2019-03-20 11:31
分析／蔡賴民調各有罩門 民調制度也有罩門2019-03-20 00:51
中日關係沒好過 謝金河：日有本事讓陸客把馬桶買回家2019-03-19 20:48
柯文哲一行抵華府 僅侯漢廷受歡迎2019-03-19 16:46
賴清德要選總統綠委連署挺小英 扁：陷蔡總統不義2019-03-20 00:59
藍營基層力挺韓國瑜選總統 鄭文燦：我判斷他不會選2019-03-20 12:14
林濁水：台政治人物赴美的功課 柯文哲補考勉強過關2019-03-20 10:08
柯P華府拜會重量級智庫 重申「兩岸一家親」表達善意2019-03-19 23:47
春秋集團董座拜會韓國瑜 盼增加上海虹橋到高雄航班2019-03-20 01:16
英國權威軍事史家 帶你見證希特勒敗亡最後一里路2019-03-20 08:33
韓國瑜臨時取消拜會行程 紐約中華總商會：很失落2019-03-20 12:16
王金平引倚天屠龍記「我自一口真氣足」 寄語賴清德2019-03-19 16:13
新加坡超市高雄專區 驚見韓國瑜「現身」行銷2019-03-20 11:45
賴清德「勇於承擔」 顏擇雅：2017怎不選新北市長？2019-03-20 12:16
影／蔡賴將對決！綠委連署挺英籲團結 藍委：蔡早已出局2019-03-19 16:25
留言