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不滿有官員抖腳 韓國瑜市政會議上飆罵「什麼態度」

罕見肯定　深藍團體：吳敦義放棄參選念頭是了不起轉變

2019-03-20 15:17聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨主席吳敦義爭取2020黨提名參選2020總統態勢日漸消極，有意徵召高雄市長韓國瑜參選態勢也日益明朗。國民黨內深藍團體藍天行動聯盟今中午，罕見到國民黨中央黨部聲援吳，搶先肯定吳「放棄參選念頭」，是非常了不起的轉變。

但對吳敦義有意徵召韓國瑜選總統，藍天行動聯盟則表示反對。聯盟主席武之璋說，「徵召到底不是一個常軌」，若韓是優秀人才，應參加黨內初選，一則服從制度，在競爭者大家都發表政見過程中，韓也可以吸收的候選人比較好的想法與政見。

武之璋表示，最近整個台灣政治情勢發生非常奇妙的變化，給藍營在2020年帶來重新執政希望，這種情況下，吳敦義在為黨追求可能勝選的人出線，沒有談到他自己，是非常了不起的轉變。

武之璋認為，吳敦義經營選總統已經這麼多年，現在卻可以放棄自己一貫想參選總統念頭，非常了不起。武也肯定，現在韓國瑜的民調最高，最可能出線。

話鋒一轉，武之璋也批評，現行包含中常委選舉等黨內制度選不出優秀人才，希望吳敦義學故總統蔣經國當年面對制度上困境的態度，「用獨裁手段，終結獨裁制度」，在黨內選舉制度上做一個徹底改變，解決今天國民黨面臨的問題。

對於總統初選，武之璋建議，應多辦幾場政見發表會，讓參選人發表他們對國家、文化、族群認同想法，發表他們治國方法與理念，讓選民清楚知道他們想法，建立良好制度，真正優秀的人一定會出線。

國民黨主席吳敦義爭取2020黨提名參選2020總統態勢日漸消極，有意徵召高雄市長...
國民黨主席吳敦義爭取2020黨提名參選2020總統態勢日漸消極，有意徵召高雄市長韓國瑜參選態勢也日益明朗。國民黨內深藍團體藍天行動聯盟今中午，罕見到國民黨中央黨部聲援吳，搶先肯定吳「放棄參選念頭」，是非常了不起的轉變。記者周志豪／攝影
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韓國瑜吳敦義國民黨
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