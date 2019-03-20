罕見肯定 深藍團體：吳敦義放棄參選念頭是了不起轉變

2019-03-20 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義爭取2020黨提名參選2020總統態勢日漸消極，有意徵召高雄市長韓國瑜參選態勢也日益明朗。國民黨內深藍團體藍天行動聯盟今中午，罕見到國民黨中央黨部聲援吳，搶先肯定吳「放棄參選念頭」，是非常了不起的轉變。

但對吳敦義有意徵召韓國瑜選總統，藍天行動聯盟則表示反對。聯盟主席武之璋說，「徵召到底不是一個常軌」，若韓是優秀人才，應參加黨內初選，一則服從制度，在競爭者大家都發表政見過程中，韓也可以吸收的候選人比較好的想法與政見。

武之璋表示，最近整個台灣政治情勢發生非常奇妙的變化，給藍營在2020年帶來重新執政希望，這種情況下，吳敦義在為黨追求可能勝選的人出線，沒有談到他自己，是非常了不起的轉變。

武之璋認為，吳敦義經營選總統已經這麼多年，現在卻可以放棄自己一貫想參選總統念頭，非常了不起。武也肯定，現在韓國瑜的民調最高，最可能出線。

話鋒一轉，武之璋也批評，現行包含中常委選舉等黨內制度選不出優秀人才，希望吳敦義學故總統蔣經國當年面對制度上困境的態度，「用獨裁手段，終結獨裁制度」，在黨內選舉制度上做一個徹底改變，解決今天國民黨面臨的問題。