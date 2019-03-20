國民黨智庫：推「經濟特區」宣示「拚經濟」的決心

2019-03-20 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜主張重啟高雄市自由經濟示範區，國民黨15個執政縣市長連署聲明支持，國民黨中常會今天特別邀請國家政策研究基金會經濟組召集人林祖嘉專題講演「自由經濟示範區的重要性與可能影響」。林祖嘉認為，自由經濟示範區是台灣推動自由化以及市場開放的重要政策，國民黨應該努力的推動自由經濟示範區，以向國人宣示「拚經濟」的決心。

林祖嘉並表示，由於立法院國民黨團提出新的條例草案已經改成「自由貿易經濟特區特別條例」，因此建議以後改稱「經濟特區」。

林祖嘉在演講中指出，全球經濟整合非常快速，台灣應該積極的加入其中。自由經濟示範區是台灣推動自由化以及市場開放的重要政策，主要目的是達到本身的開放，先從示範區做起，然後再逐步開放到全島，最終的目標是希望由點而面，逐步推動台灣邁向自由經濟島。

他強調，如果國內不能開放，未來如何能參與全球的自由經濟組織，例如CPTPP 和RCEP？又如何與其他主要國家洽簽FTA？包括美國、日本和歐盟等國家。

針對民進黨政府及外界質疑，示範區內外稅率不同，是否會造成不公平？林祖嘉表示，經濟特區內外稅率有別，全世界皆如此，例如以前的加工出口區，現在的自由經貿港區，都有關稅不同的規定，租稅政策本來就是做為經濟政策的手段之一。

另外， 是否對於台灣農業會有不利的影響？林祖嘉表示，所有原料加工成產品後，如果進入台灣，會對台灣產業造成影響，但事實上，如果這些產品要進入關內，就必需課稅。現在的版本已經改成所有示範區內的產品若要進入關內，都必需課稅。

至於因為示範區開放很大，最終是否會造成大多數的廠商都進駐到示範區內，造成區內外的不公平？林祖嘉認為，這正是示範區的目的，最終希望所有的廠商都在示範區內，台灣就可以達成全島都形成自由經濟示範區的目的，整個台灣最終成為自由經濟島。