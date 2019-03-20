也扯滷肉飯 蔡英文提外交三進展

2019-03-20 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統明天出訪，稍早她透過臉書提及近期台灣在外交三項進展，她說，這些事件要向國際社會傳達的訊息很簡單，台灣和美國有堅實的合作關係，台灣正式成為「印太地區」中最重要的民主夥伴之一。她強調，我們的「國際」不只是兩岸關係，是用民主邁向全球，「我有信心，這件事只有我做得到，也相信台灣人民會繼續跟我一起，大步的走向世界。」

蔡總統提及的三項進展包括：一、台美共同成立「印太民主治理諮商機制」，美國在台協會（AIT）首次和台灣外交部共同舉行記者會宣布；二、美國國務卿蓬佩奥（Mike Pompeo）參加帛琉「密克羅尼西亞領袖峰會」，公開肯定台灣的民主貢獻。與會各國並發表聯合公報，公開支持台灣的平等參與機會；三、繼去年美國首屆促進宗教自由部長級會議後，台灣是第一個在區域舉行印太宗教自由會議的國家，各國與會代表共同關心宗教自由議題。

蔡總統說，這些事件要向國際社會傳達的訊息很簡單：台灣和美國有堅實的合作關係，及台灣正式成為「印太地區」中最重要的民主夥伴之一。

蔡總統表示，我們的「國際」不只是兩岸關係，我們的「國際」是用民主邁向全球。我們用清楚的戰略，向世界證明，台灣也能積極主動，在世界體系中扮演無可取代的角色。

蔡總統更說，「我有信心，這件事只有我做得到。我也有信心，台灣人民會繼續跟我一起，大步的走向世界。」

以下是蔡總統臉書全文：

吃滷肉飯配外交成果

我明天就要出發去太平洋友邦進行「海洋民主之旅」的訪問！利用這個機會，我想要跟大家報告，在國際上關於台灣的外交進展：

第一，台美共同成立「印太民主治理諮商機制」，美國在台協會（AIT）首次和台灣外交部共同舉行記者會宣布。

第二，美國國務卿蓬佩奥（Mike Pompeo）參加帛琉「密克羅尼西亞領袖峰會」，公開肯定台灣的民主貢獻。與會各國並發表聯合公報，公開支持台灣的平等參與機會。

第三，繼去年美國首屆促進宗教自由部長級會議後，台灣是第一個在區域舉行印太宗教自由會議的國家，各國與會代表共同關心宗教自由議題。

這些事件要向國際社會傳達的訊息很簡單：

台灣和美國有堅實的合作關係。

台灣正式成為「印太地區」中最重要的民主夥伴之一。

我們的「國際」不只是兩岸關係，我們的「國際」是用民主邁向全球。我們用清楚的戰略，向世界證明，台灣也能積極主動，在世界體系中扮演無可取代的角色。

我有信心，這件事只有我做得到。