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黃國昌直播批酒駕法案打假球 何志偉：表演欲強到睡著

2019-03-20 13:50聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

民進黨立委何志偉。本報資料照片
民進黨立委何志偉。本報資料照片
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時代力量立委黃國昌昨在立法院院會開直播，痛批民進黨還沒審酒駕法案就宣布休息，根本是打假球。對此，曾在台北市議會提案酒駕累犯洗大體的民進黨立委何志偉反嗆黃國昌消費酒駕議題，還指黃「表演慾望太強，強到累到睡著了」，這樣收割的方法只會割痛自己，反正可以找台北市長柯文哲幫黃逢幾針。

何志偉表示，民進黨修酒駕相關法案認不認真，真應該由全民來做決斷。他們之前推的酒駕法案，包括讓酒駕者去殯儀館上震撼教育都已經實施了，而且還從台北市推廣到全國，這都是大家一起努力的結果。如果說黃國昌要「收割」，這樣的割法可能會割痛自己，反正柯文哲可以幫黃逢幾針。

何志偉奉勸黃國昌不要亂講話，把中華民國立法院的尊嚴把踩在腳地下，黃這樣的作為、發言，會讓人民對台灣制度包括政黨協商完全失去信心。如果這樣開直播飆罵，自己又睡著，拜託尊重一下最高民意機構，不要利用這種方式來成就自己。

對於黃國昌批評民進黨打假球，何志偉則說，如果酒駕不是突然間這樣爆出來的議題，黃國昌會這樣消費他嗎？酒駕累犯到殯儀館進行生命教育，我們採取方式是修正作業要點，黃國昌身為委員應該靈活運用自己手中可以立法或是調整行政部門的工作，在台灣不是拿著刀子桶別人、搞分裂就比較強。

何志偉還說，黃國昌當初被罷免的時候，是民進黨救了他，我們卻還在想自己是做錯什麼，後來才發現我們沒錯，錯的是黃國昌，「黃國昌表演欲望太強，強到累到睡著了」。

黃國昌酒駕民進黨
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