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蔡賴之爭 鄭文燦： 蔡總統連任有助台灣走在正確道路

2019-03-20 13:37聯合報 記者周佑政╱即時報導

行政院前院長賴清德投入民進黨總統初選，蔡英文總統預計明登記參選，蔡賴將正面對決。與賴清德同為黨內新潮流系的桃園市長鄭文燦今天表示，蔡總統連任有助於台灣走在正確的道路上；他希望黨內按照初選先協調再民調的機制，能在協調過程中得到最大的共識，讓結果更圓滿。

鄭文燦今天出席蔡總統接見中華職棒去年總冠軍Lamigo桃猿隊活動，對於是否幫助蔡總統尋求二連霸，鄭文燦說，他相信蔡總統連任有助於台灣走在正確的道路上，防止台灣的民主價值及和平現狀被改變。

鄭文燦說，他日前訪美，美國各界對蔡總統能夠積極維護台灣民主價值及兩岸現狀，都給予高度肯定。他認為台灣是走在正確道路上，蔡總統執政確實提高台美互信，也讓美方更堅定支持台灣的民主與安全，他在訪美過程中清楚傳達台灣的訊息，同時讓美方更了解台灣。

他說，訪美行程中也特別提到2020的挑戰非常關鍵，希望大家盡一份心力幫助蔡總統連任。但回來後黨內政治情況有變化，愈是困難的時刻，黨內愈要冷靜團結，發揮智慧化解未來可能的競爭帶來的負面效應，但他也坦言有點憂心。

鄭文燦說，希望黨內各方能坐下來，按照初選先協調再民調的機制，能在協調過程中得到最大的共識，讓結果更圓滿。初選只是過程，最重要是贏得大選，希望黨內更冷靜面對各種挑戰，讓台灣走在正確的道路上。

他說，黨內有初選五人協調小組，黨主席會向中常會提名，按照黨的規定，在進行民調前，要進行協調。不管是蔡總統還是挑戰者，都是黨的重要領導者，協調是必要的，讓競爭過程中產生更大的力量而不是內耗，協調日期則要大家充分討論後決定。

桃園市長鄭文燦今天陪同桃猿隊到總統府。記者莊昭文／攝影
桃園市長鄭文燦今天陪同桃猿隊到總統府。記者莊昭文／攝影
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鄭文燦民調賴清德
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