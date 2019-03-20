富商遭澳拒入境後陸僑胞改拿我國旗 僑委會：有觀察到

2019-03-20 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



澳洲政府今年2月取消中國大陸在澳富商黃向墨的永久居留權，傳出事件後很多在澳中國大陸僑胞在公開活動改拿我中華民國國旗，僑委會委員長吳新興今天表示，僑委會沒有刻意去數有多少國旗，但的確有感受到這個氛圍，僑委會也趁這個機會和親中國力量加強溝通、增進了解。

黃向墨創立地產開發公司，2011年移居澳洲，外媒指出黃向墨曾是澳洲兩大政黨的金主，涉及多項促進中國利益的爭議，他曾任澳洲中國和平統一促進會會長，該組織被指和中共統戰部有，他在2月遭澳洲政府取消永久居留權（PR）及拒絕入籍申請後大喊不公。

吳新興今天到立法院外交及國防委員會進行業務報告並備詢，民進黨立委羅致政表示，聽說黃向墨的事情之後，很多中國僑胞改拿中華民國國旗，有沒有這件事？也聽說今年澳洲元旦遊行，中國的國旗減少了，但我國國旗增加了，有這樣的情況嗎？

吳新興說，海外特別是北美地區，很多中國大陸的新移民在相關活動會主動支持我們，拿我們的國旗遊行，澳洲的情況不是第一個案例，每個地方的情況不太一樣，如果是澳洲，僑委會沒有刻意數有多少國旗、是誰拿，但的確有感受到相關氛圍。

吳新興說，僑委會有注意到相關情況，不只是澳洲，在西方國家如歐洲、美國都有這個情形，也注意到親中國力量這段時間相對低調，沒有這麼囂張，這是好事情，也利用這個機會加強和他們的溝通和了解。

吳新興在業務報告時表示，中國大陸之前發表「一國兩制台灣方案」之最新對台政策，統戰恫嚇意味濃厚，近期並透過海外各地統促會等親中僑團辦理相關活動，很多我國僑胞跟僑委會反映，大多數僑胞不能接受這樣的論調。