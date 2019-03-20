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富商遭澳拒入境後陸僑胞改拿我國旗 僑委會：有觀察到

2019-03-20 12:42聯合報 記者徐偉真╱即時報導

澳洲政府今年2月取消中國大陸在澳富商黃向墨的永久居留權，傳出事件後很多在澳中國大陸僑胞在公開活動改拿我中華民國國旗僑委會委員長吳新興今天表示，僑委會沒有刻意去數有多少國旗，但的確有感受到這個氛圍，僑委會也趁這個機會和親中國力量加強溝通、增進了解。

黃向墨創立地產開發公司，2011年移居澳洲，外媒指出黃向墨曾是澳洲兩大政黨的金主，涉及多項促進中國利益的爭議，他曾任澳洲中國和平統一促進會會長，該組織被指和中共統戰部有，他在2月遭澳洲政府取消永久居留權（PR）及拒絕入籍申請後大喊不公。

吳新興今天到立法院外交及國防委員會進行業務報告並備詢，民進黨立委羅致政表示，聽說黃向墨的事情之後，很多中國僑胞改拿中華民國國旗，有沒有這件事？也聽說今年澳洲元旦遊行，中國的國旗減少了，但我國國旗增加了，有這樣的情況嗎？

吳新興說，海外特別是北美地區，很多中國大陸的新移民在相關活動會主動支持我們，拿我們的國旗遊行，澳洲的情況不是第一個案例，每個地方的情況不太一樣，如果是澳洲，僑委會沒有刻意數有多少國旗、是誰拿，但的確有感受到相關氛圍。

吳新興說，僑委會有注意到相關情況，不只是澳洲，在西方國家如歐洲、美國都有這個情形，也注意到親中國力量這段時間相對低調，沒有這麼囂張，這是好事情，也利用這個機會加強和他們的溝通和了解。

吳新興在業務報告時表示，中國大陸之前發表「一國兩制台灣方案」之最新對台政策，統戰恫嚇意味濃厚，近期並透過海外各地統促會等親中僑團辦理相關活動，很多我國僑胞跟僑委會反映，大多數僑胞不能接受這樣的論調。

吳新興說，面對北京當局加速統一台灣進程的態勢，僑委會已經規劃將僑務和國家安全相互結合，提升僑務工作在海外反制中國大陸統戰作為的戰略地位，未來會加強僑胞和政府間的共同基礎，將適時透過各種管道向海外僑界傳達我政府立場，也會持續蒐集研析中國大陸統戰行徑，運用海外僑胞力量適時突圍反制。

僑委會委員長吳新興。記者徐偉真/攝影
僑委會委員長吳新興。記者徐偉真/攝影
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澳洲僑委會國旗
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