新式身分證可能沒國旗 惹哭國民黨女立委

2019-03-20 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



明年將換發數位身分識別證，對於身分證上是否要有國旗，引發各界討論。國民黨立院黨團今舉行記者會，痛斥蔡政府去中華民國化，目的在於消滅中華民國、實現台獨，行為非常可恥，國民黨立委童惠珍說到激動處，更淚灑記者會。國民黨立委陳學聖在院會臨時提案，反對身分證上沒有國旗。

國民黨團書記長吳志揚表示，換發數位身分證大約需要花費40億元，民進黨政府卻利用這個機會，彰顯意識形態治國，乘機消滅中華民國國旗、圖像和意象，一步一步消滅中華民國於無形，把國民對於國家認同一點一滴弱化。

吳志揚指出，蔡政府去中華民國化的動作不斷，從最近的台北車站導覽標示的「ROT」、國慶日布置與意象不見國旗，以及包括蔡英文在內的政府官員，說到中華民國都以「這個國家」來替代，在駐外單位的正式場合，根本不見國旗與國號，竟以「我國」來替代；甚至蔡英文就職演說都以「這個國家」來替代中華民國。吳志揚呼籲蔡政府，珍惜、正視中華民國國號與國旗，不要跟絕大多數熱愛中華民國的人民對幹。

國民黨團副書記長童惠珍哽咽說，許多海外僑胞熱愛中華民國、熱愛國旗，尤其身在異地看到自己國家的國旗，是多麼不容易的事情，如今民進黨政府卻急於消滅國旗與國號，從身分證上意圖造成認同上的混淆和疑惑，不去拚經濟、拚民生，刻意操縱對立與矛盾，深深傷害海外僑胞的心。

國民黨團副書記長林奕華也呼應，中華民國對外處境相當艱難，許多留學生經常拿出身分證向外國人介紹自己的國家，這是多麼驕傲的事情，如今蔡政府意圖消滅中華民國，甚至從學校教育下手，動作令人深惡痛絕，明年大選舉將會是捍衛國旗的一場人民公投。