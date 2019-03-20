醫院霸凌頻傳 立委：勞動部要檢討

2019-03-20 14:40 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



醫院一直是個高壓環境，也不斷傳出醫療人員職場霸凌事件，如去年9月成大醫院員工傷人，到今年2月國泰醫院醫師跳樓自殺等。對此，國民黨立委陳宜民要求勞動部針對醫院內的職場霸凌問題進行檢討，勞動部長許銘春表示，勞檢處已要求事發醫院改善，未來也會擴大檢查各醫院職場環境。

去年9月，發生成大醫院技師持刀刺傷同事案件，而在今年2月，也發生國泰醫院住院醫師跳樓自殺事件，根據報導，兩則案件原因都歸咎於醫院的職場霸凌。陳宜民20日在立法院質詢時表示，這顯示醫師的工作壓力不只來自於病患，更來自於職場霸凌，但之前並沒被關注到，直到發生這兩起憾事後，才開始慢慢受到關注。

「憾事都發生在眼前了，兩間醫院卻都否認有霸凌，國泰醫院甚至只發了短短的聲明稿回應！」陳宜民痛批，職場霸凌無所不在，卻往往因為難以判定，導致憾事發生後，職災補償也無法申請，他希望勞動部好好檢討，不然即使把醫師納入勞基法也無用。

許銘春對此回應道，勞動部目前已在關注此問題，而國泰醫師案事發後隔天，勞檢局馬上就有派員到國泰醫院進行檢查，也確實發現有類似情事，已要求限期改善。勞動部也在計畫，會同各地方政府勞工局及衛福部，擴大檢查全台各醫院職場環境，協助醫師們不再被高壓環境所苦。

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