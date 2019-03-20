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韓國瑜臨時取消拜會行程 紐約中華總商會：很失落

2019-03-20 12:16聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

紐約中華總商會一行26人專程訪高雄市長韓國瑜，今天上午5時從住宿的南投清境趕到高...
紐約中華總商會一行26人專程訪高雄市長韓國瑜，今天上午5時從住宿的南投清境趕到高雄，但市府臨時改由副市長葉匡時接待，總商會人士感到很失落。記者楊濡嘉／攝影
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紐約中華總商會一行26人專程到高雄訪高雄市長韓國瑜，並配合韓國瑜的行程，今天上午5時從住宿的南投清境趕到高雄赴與韓國瑜約定見面的上午10時，可是韓國瑜臨時取消此行程，改由副市長葉匡時接待賓客，安排紐約中華總商會此次來台行程的總商會董事田麗美說，真的很失落。葉匡時表示會儘可能看能不能挪出韓國瑜一點時間與紐約中華總商會訪問團見個面。

紐約中華總商會董事長李可喬、執行長于金山說，韓國瑜四月要訪美，很希望韓能夠到紐約訪問，中華總商會希望幫助行銷高雄的農產品，計畫辦一個高雄周來推廣，讓紐約的消費者知道高雄有那些好吃的水果，如果高雄周展出的農產品受歡迎，以後再看用什麼方式把高雄優質水果送到紐約販售。

田麗美說，紐約是有一些台灣水果，像芭樂，可是賣相都不是很好，很希望能在紐約買到好吃的高雄水果。

李可喬、于金山也提到總商會有經營郵輪的會員想了解高雄港能停泊多大的船，有意把郵輪航程加入高雄。

葉匡時表示，韓國瑜此次訪美的行程已排定，要再轉到紐約有困難，他預期韓以後一定會有專程往訪紐約和華府的可能；高雄周的構想非常好，如果韓國瑜要訪紐約，可以配合韓行程規畫高雄州，目前冷鏈技術上並不是問題。

葉匡時向總商會人士提到高雄的醫療觀光、銀髮長照、到高雄置產等。

對於韓國瑜取消此行程，訪客覺得失望，葉匡時表示他也很失望，也希望常常見到韓，但韓的事情真的很多，連他要見到韓也不容易，幾乎是一星期才能見到一次，因為後天要出訪了，所以今天和明天看能不能抓一下韓的時間和遠從紐約到高雄的中華總商會人士見面。

韓國瑜為何取消與紐約中華總商會人士的見面，新聞局長王淺秋表示是因臨時另有行程，不得已才取消這個行程。

韓國瑜紐約葉匡時
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