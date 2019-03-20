稱故宮台灣化假議題打臉陳其南？吳密察：說法不同

2019-03-20 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



故宮院長吳密察今首次赴立法院教育及文化委員會備詢，有立委指出吳密察先前說故宮台灣化是「假議題」說法。由於「故宮台灣化」、「故宮土著化」是故宮前院長陳其南提出，被指是否打臉陳其南，吳密察指出，也不是這樣，而是因為大家講的方式、用的詞可能不大一樣。