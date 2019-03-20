故宮宣布 副院長李靜慧請辭獲准

2019-03-20 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



故宮院長吳密察今首次赴立法院教育及文化委員會備詢，故宮副院長李靜慧因請假沒來，遭立委質疑她從吳密察上任後一直請假至今，指是否吳密察壓不住李靜慧，要求交出請假細節等，藍綠立委為此爭議不休。故宮稍後宣布，李靜慧請辭已經行政院核准。