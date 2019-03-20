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故宮宣布 副院長李靜慧請辭獲准

2019-03-20 11:59聯合報 記者何定照╱即時報導

故宮院長吳密察今首次赴立法院教育及文化委員會備詢，故宮副院長李靜慧因請假沒來，遭立委質疑她從吳密察上任後一直請假至今，指是否吳密察壓不住李靜慧，要求交出請假細節等，藍綠立委為此爭議不休。故宮稍後宣布，李靜慧請辭已經行政院核准。

李靜慧在前院長陳其南卸任時，一直傳辭意堅定，但從吳密察上任後，一直在請假中，今請辭才確認。另，故宮主任秘書也已由吳密察在擔任國史館館長的前主任秘書卓琇琴擔任。行政院今天說，行政院長蘇貞昌已核定，故宮政務副院長由原常務副院長黃永泰出任。

故宮新任院長吳密察。記者何定照/攝影
故宮新任院長吳密察。記者何定照/攝影
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故宮吳密察行政院
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