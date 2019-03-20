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無人機闖松山機場 民航局長林國顯：還沒抓到兇手

2019-03-20 11:37聯合報系攝影中心 記者陳柏亨╱即時報導

松山機場日前遭到無人機闖入，造成機場前後關閉63分鐘，8航班589旅客受到影響，立委李昆澤質詢民航局長林國顯是否抓到兇手，林國顯表示，目前還沒找到闖入松機的無人機兇手。林國顯說，無人機管制條例去年4月公告版本，預計明年會正式實施。

松山機場日前遭到無人機闖入，造成機場關閉，民航局長林國顯表示，目前還沒找到闖入松...
松山機場日前遭到無人機闖入，造成機場關閉，民航局長林國顯表示，目前還沒找到闖入松機的無人機兇手。記者陳柏亨／攝影
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松山機場民航局李昆澤無人機
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