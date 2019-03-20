親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
藍綠布局拚立委
柯文哲赴美訪問
六都市長拚市政
政治
軍事
綜合

台鐵清明票1分鐘狂賣12萬張 網友：回南部掃墓好難

王子復仇來了…張國煒絕情波音 對星宇是好是壞？

支持蔡英文還是賴清德？ 勞長許銘春面露尷尬

2019-03-20 09:37聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

勞動部長許銘春今早到立法院進行業務報告。記者葉冠妤／攝影
勞動部長許銘春今早到立法院進行業務報告。記者葉冠妤／攝影
分享

針對行政院前院長賴清德前天宣布參加民進黨總統大選的黨內初選，挑戰現任總統蔡英文，民進黨內許多人也紛紛表態支持對象，勞動部長許銘春今早到立法院進行業務報告，被媒體問及支持哪一方？許銘春僅面露尷尬地說，自己身為政務官，首要處理政務，其他就交給民進黨初選機制。

今有媒體提問許銘春支持蔡英文或者賴清德？許銘春面露尷尬地回，她身為政務官，一定是專心處理政務，把勞工需求照顧好，做好有關勞資關係和諧的政策，其他交給民進黨初選機制處理。

許銘春蔡英文總統大選賴清德
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

【重磅快評】賴清德叫陣韓國瑜 2020「功夫」政壇版？

2019-03-20 09:19

孫大千：賴清德參選 將面臨五個問題

2019-03-20 08:58

賴清德參選 引爆綠尷尬、藍焦慮

2019-03-20 00:03

蔡賴注定一戰 24小時快打出招

2019-03-20 00:38

全力協助黨最終人選 朱立倫：不求任何位置

2019-03-19 21:09

賴神選總統動機難猜透 但有機會創5項紀錄

2019-03-20 08:00

賴清德要選總統綠委連署挺小英 扁：陷蔡總統不義

2019-03-20 00:59

分析／蔡賴民調各有罩門 民調制度也有罩門

2019-03-20 00:51

扁駁「挺賴逼退蔡」又說「政治是化學」

2019-03-20 00:50

蔡明登記初選 跨派系立委挺蔡

2019-03-20 00:46

賴清德請益老李「參選不為打敗蔡」

2019-03-20 00:43

蔡英文拉高聲量「連任奠定在每天」

2019-03-20 00:41

藍基層焦慮：別拖了，否則A咖都變B咖

2019-03-20 00:31

朱立倫：努力讓自己變最強候選人

2019-03-20 00:24

一定從新北出發！朱立倫拜會市議會

2019-03-20 00:09

民調贏賴柯…韓國瑜：我的話有共鳴

2019-03-20 00:07

觀察站／百般算計 不如「開大門走大路」

2019-03-20 00:03

明年1月11日總統立委投票

2019-03-20 00:03

美方對賴清德參選持保留態度？ 卜睿哲：現在言之過早

2019-03-19 23:37

林濁水：協調蔡賴是要讓雙方在眾目睽睽下上演鐵公雞？

2019-03-19 23:03

王鴻薇領表選立委 發動10萬連署徵召韓國瑜選總統

2019-03-19 21:57

民進黨執政3年抱怨一樣多？ 網友詳列17項蔡英文政績

2019-03-19 21:49

卓榮泰：民進黨中常會 明成立總統初選5人協調小組

2019-03-19 20:49

阿扁助選有功特赦是做人道理？ 賴清德：我沒這麼說

2019-03-19 19:44

羅文嘉：參選不是分裂 但過程要避免分裂

2019-03-19 19:20

影／尋求支持？拜會李登輝 賴清德：請益治國之道

2019-03-19 18:56

賴清德拜會李登輝 李：支持所有想為台灣奉獻的人

2019-03-19 18:17

陳菊挺英、黨內拱蔡賴配 賴清德兩字回應

2019-03-19 18:09

賴清德拜會李登輝 李登輝發聲明祝福

2019-03-19 17:26

賴清德宣布「六不策略」 籲黨公職不用選邊站

2019-03-19 17:12

【重磅快評】不是要打敗蔡總統？賴清德的誠實與不誠實

2019-03-19 17:09

影／蔡賴將對決！綠委連署挺英籲團結 藍委：蔡早已出局

2019-03-19 16:25

賴清德到翠山莊 探視李前總統

2019-03-19 16:15

王金平引倚天屠龍記「我自一口真氣足」 寄語賴清德

2019-03-19 16:13

年輕世代議員替蔡總統領表 透露蔡總統明天將登記參選

2019-03-19 15:55

賴清德參選 朱立倫：需面對務實台獨工作者問題

2019-03-19 15:10

「好好打一場初選」 賴清德：不要派系組織動員

2019-03-19 14:31

自評總統初選勝算 賴清德：我大概有希望啦

2019-03-19 14:30

孤鳥型賴清德 將與蔡全民調決勝負

2019-03-19 14:28
看更多

熱門文章

挺英的賴清德為何執意參選？ 知情人士揭密

2019-03-19 10:51

阿扁說的都照做卻改挺郭國文 郭秀珠心疼女兒被犧牲

2019-03-19 14:25

賴清德拋震撼彈 沈富雄修正2020最新預測

2019-03-19 13:23

特赦扁爆陰謀論？ 陳筱諭母親：都聽扁的卻被政治犧牲

2019-03-19 22:04

女兒落選扁歡唱「愛拚才會贏」 郭秀珠：他沒有一句抱歉

2019-03-20 00:28

陳菊挺英、黨內拱蔡賴配 賴清德兩字回應

2019-03-19 18:09

中選會確定！2020總統大選1月11日投票

2019-03-19 17:17

民進黨執政3年抱怨一樣多？ 網友詳列17項蔡英文政績

2019-03-19 21:49

數位身分證放不放國旗 徐國勇：保留開放態度

2019-03-19 12:02

當年唱紅「偶然」民歌手 今是故宮新院長左右手

2019-03-19 11:22

撇「兄弟」賴清德 陳菊送暖：支持蔡英文競選連任

2019-03-19 10:48

【重磅快評】「兩皮院長」蘇貞昌？

2019-03-19 11:12

全力協助黨最終人選 朱立倫：不求任何位置

2019-03-19 21:09

賴神選總統動機難猜透 但有機會創5項紀錄

2019-03-20 08:00

黨產會沒收婦聯會387億 為何放過宋美齡2.4億存款？

2019-03-19 18:16

【重磅快評】不是要打敗蔡總統？賴清德的誠實與不誠實

2019-03-19 17:09

賴清德參選 引爆綠尷尬、藍焦慮

2019-03-20 00:03

海軍推動潛艦國造 不代表必然放棄外購

2019-03-19 18:18

賴清德指韓國瑜百年難得奇才 鄭文燦解讀：那不是讚賞

2019-03-19 11:10

賴清德選總統前打一通電話給他 「我要選總統了」

2019-03-19 10:56

有別蘇貞昌 陳其邁表態挺蔡英文連任

2019-03-19 12:00

酸人白宮打卡表面風光「他」卻又做 柯P：照片不重要啦

2019-03-20 05:14

賴清德登記參選總統 他爆「蔡英文和柯文哲GG了」

2019-03-19 11:12

蔡賴注定一戰 24小時快打出招

2019-03-20 00:38

支持蔡英文連任 陳芳明評賴清德：太過挑戰北京

2019-03-19 12:44

賴清德宣布「六不策略」 籲黨公職不用選邊站

2019-03-19 17:12

澳門供應商見韓國瑜 帶來逾億採購訂單

2019-03-19 15:39

【即時短評】蔡英文年初撿到槍 蔡賴對決勝負仍難料

2019-03-19 13:00

【重磅快評】蘇貞昌的「土地換鈔票」是五鬼搬運嗎？

2019-03-19 10:24

角逐總統展現民主精神 賴清德初選「四不一沒有」

2019-03-19 09:49

阿扁助選有功特赦是做人道理？ 賴清德：我沒這麼說

2019-03-19 19:44

王鴻薇領表選立委 發動10萬連署徵召韓國瑜選總統

2019-03-19 21:57

賴清德參戰 學者分析：國政將形成蔡賴蘇鐵三角

2019-03-19 12:09

台日共同建構「群島防禦」 專家這張圖一目瞭然

2019-03-19 18:31

不受立委補選影響 陳超明、徐志榮登記國民黨提名

2019-03-19 13:33

全聯推高雄物產展 韓國瑜：盼更多人喜歡高雄農漁產品

2019-03-19 11:24

中日關係沒好過 謝金河：日有本事讓陸客把馬桶買回家

2019-03-19 20:48

柯文哲一行抵華府 僅侯漢廷受歡迎

2019-03-19 16:46

分析／蔡賴民調各有罩門 民調制度也有罩門

2019-03-20 00:51

被賴清德點名對戰 韓國瑜：現在沒心思想那麼多

2019-03-19 12:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top