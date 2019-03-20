支持蔡英文還是賴清德？ 勞長許銘春面露尷尬

2019-03-20 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



勞動部長許銘春今早到立法院進行業務報告。記者葉冠妤／攝影 分享 facebook

針對行政院前院長賴清德前天宣布參加民進黨總統大選的黨內初選，挑戰現任總統蔡英文，民進黨內許多人也紛紛表態支持對象，勞動部長許銘春今早到立法院進行業務報告，被媒體問及支持哪一方？許銘春僅面露尷尬地說，自己身為政務官，首要處理政務，其他就交給民進黨初選機制。

今有媒體提問許銘春支持蔡英文或者賴清德？許銘春面露尷尬地回，她身為政務官，一定是專心處理政務，把勞工需求照顧好，做好有關勞資關係和諧的政策，其他交給民進黨初選機制處理。