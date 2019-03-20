航空業設不設罷工預告期？ 勞長：尊重交通部

2019-03-20 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



勞動部長許銘春今早到立院報告，強調勞動部不贊成在《勞資爭議處理法》全面盤點各產業的罷工預告期，但若交通部欲在交通法規討論、規畫，勞動部尊重。記者葉冠妤／攝影 分享 facebook

勞動部長許銘春日前接受媒體專訪時提及，「航空產業基於飛航安全、旅客權益，增訂罷工預告不失為可行方向」，引發桃園市空服員職業工會批判，認為勞動部試圖將航空產業切割處理，勞動部隨後澄清無意切割，立場與工會相近。不過，許銘春今到立院進行業務報告，雖強調勞動部不同意在《勞資爭議處理法》全面盤點各產業建構罷工預告期，「如果要各別產業討論罷工預告期，在各別專法去做規畫，我們尊重交通部。」

許銘春表示，我國罷工權的行使，依《勞資爭議處理法》已困難重重，必須先經過調解、工會會員投票過半數等嚴格程序，走到罷工非常不容易，如果還要再有預告期的限制，恐對罷工權行使再設下障礙，以勞動部的立場，不同意在《勞資爭議處理法》全面盤點各產業，再來建構罷工預告期。

許銘春說，工會、學者歷來都反對罷工預告期，所以這部分勞動部會慎重審慎，但她也表示，若交通部要在航空法等交通所屬法規訂定罷工預告期，勞動部可以理解交通部站在消費者權益的立場，「這是一個方向，可在不妨礙罷工權行使的情況下，大家來做討論。」

許銘春強調，如果要在各別產業討論罷工預告期，在各別專法規劃，勞動部予以尊重，但如果要在《勞資爭議處理法》處理，則不宜。