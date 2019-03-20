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旱災補助馬文君、蔡培慧來幫忙 立委選戰開始暖身

2019-03-20 07:58聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣下屆立委選舉開跑，國民黨立委馬文君、許淑華已經完成黨內初選登記，民進黨不分居立委蔡培慧也決定轉戰南投縣第一選區立委對決馬文君，希望能為民進黨南投縣區域立委搶下灘頭堡。

南投縣號稱是國民黨的中興堡壘，縣長林明溱和兩席區域立委許淑華、馬文君都是國民黨籍且都是連任，本屆縣長選舉，林明溱更以將近10萬票的差距大勝對手，創下南投縣長選舉有史以來最大的差距，南投縣也為綠營的艱困選區。

下屆立委選舉，國民黨南投縣黨部18日開放領表登記，馬文君和許淑華都已經完成登記，目前黨內並無其他人登記，應可順利出線。

民進黨在南投縣已有三屆立委缺席，但蔡英文總統當選後，黨內不分區立委蔡培慧、林靜儀都出身南投，並劃分責任區，為民進黨栽培區域立委人選。不過，林靜儀二月擔任民進黨國際部主任，轉向黨務系統，尚無聽說轉戰南投縣區域立委消息。

蔡培慧出身農運團體，她今天表示，已經準備展戰南投縣區域立委，25日會到民進黨縣黨部登記南投縣立委第一選區黨內初選。

南投縣今年冬季旱災嚴重，馬文君和蔡培慧也積極為農民爭取補助，並擴大將荔枝及龍眼列入救助項目，兩人也透過臉書和LINE群組公布農委會同意補助的好消息。南投縣荔枝及龍眼列入農業天然災害現金救助地區，即日起到28日受理農民申請，救助額度為玉荷包荔枝、糯米荔枝、玫瑰紅荔枝等新品種荔枝每公頃救助新台幣9萬元，黑葉荔枝及龍眼每公頃救助6萬元，已經可以聞到立委選戰煙硝味。

蔡培慧說，她出身魚池鄉農家，關心農民及南投農業，之前也爭取八卦山旱灌補助，也歡迎更多立委一起關心南投農業。

南投縣第一選區立委國民黨馬文君蟬聯三屆，積極爭取四連霸。記者江良誠／攝影
南投縣第一選區立委國民黨馬文君蟬聯三屆，積極爭取四連霸。記者江良誠／攝影
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民進黨不分區立委蔡培慧（右）積極爭取南投縣農業補助，佈局立委選舉。記者江良誠／攝...
民進黨不分區立委蔡培慧（右）積極爭取南投縣農業補助，佈局立委選舉。記者江良誠／攝影
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民進黨馬文君蔡培慧
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